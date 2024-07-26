富士山河口湖「黑幕」升級了！棕網更堅固　還能防戳洞

記者吳美依／綜合報導

日本河口湖車站外5月起架設「黑幕」，遏止觀光客搶拍富士山的亂象，卻屢次被人「挖洞、切割」瘋狂破壞，因此25日起升級為更堅固結實的「棕幕」，希望達到更好的效果。

朝日新聞等日媒報導，原本的「黑幕」是農業用途遮光布，為了通風而設有網眼，卻很容易被戳破，破壞後依然能用手機拍到富士山。而新升級的「棕幕」網眼更小，雖然能夠用肉眼隱約看見美景，相機與手機卻已經無法拍攝。

根據山梨縣富士河口湖町介紹，新的「棕幕」與原本的「黑幕」尺寸相同，高度2.5公尺、寬度20公尺，但由於「黑色給人的印象不好，這一次也顧及了美觀」，居民們在考慮多種顏色後，一致認為棕色與町內景觀最為協調，這才下了決定。

▲河口湖黑幕出現多個破洞。（圖／達志影像／美聯社）

河口湖以富士山美景聞名，「LAWSON河口湖站前店」更因為天然純粹的巧妙構圖，在社群媒體上爆紅。不過，大量觀光客湧入，卻也造成離譜亂象，包括吸菸、亂停車、亂丟垃圾、占據人行道、擅闖入私人用地等，讓當地居民困擾不已。