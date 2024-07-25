暈船到吐睡不著！日本觀光船「海上漂泊」19小時　船內影像曝光

▲一艘由東京駛往伊豆群島的觀光噴射船在海上失去動力，最後只能由巡邏船拖引至伊豆大島岡田港。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本昨（24）日傳出海上航行意外，一艘從東京出發、原定前往伊豆群島式根島的觀光噴射船，啟航1個小時內相當順利，豈料至千葉縣房總半島外海時，卻突然因為漏油導致無法繼續前進，最後由2艘巡視船前往拖引救援，經過19個小時的折磨才抵達伊豆大島的港口，旅客暈船身體不適，在海面上受盡折磨。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，該艘由東海汽船營運的觀光噴射船「SEVEN ISLAND愛」（280噸重），於當地時間24日上午7時45分從東京都竹芝棧橋出港，船上一共載有116名乘客、5名船員，豈料航行至房總半島西南方約20公里的海域時，卻因為船體漏油、油壓降低，導致船舵故障而失去動力前進。

▲▼在海面上足足漂流了19個小時。（圖／達志影像／美聯社）

眼看只能讓粉紅色的船身就這樣在海上隨著波浪漂流，船長緊急向海上保安廳求援。海上保安廳第3區海上保安本部24日上午10時接獲通報後，派出2艘巡視船前往事故海域，將該艘觀光噴射船拖引至伊豆大島岡田港。

潮流和風勢導致拖引工作更加困難，經過19個小時的折磨，噴射船才終於在今（25）日清晨5時30分抵達岡田港。

海上保安本部指出，船內多名乘客因暈船等而身體不適，不過並無送醫治療的需要。部分乘客搭乘公車前往島上設施用餐，部分旅客遊船公司安排搭乘其他班的船隻，於上午10時繼續前往式根島。經過此次充滿驚險的旅程後，也有乘客表達想要返回東京的意願。

▲▼歷經19個小時海上搖晃和暈船等摧殘，旅客們終於抵達伊豆大島岡田港，搭乘巴士前往市區。（圖／達志影像／美聯社）

來自神奈川縣橫濱市的男性帶著一家人前往伊豆群島旅行，下船後他們繼續搭乘臨時班次前往目的地，「搭乘觀光噴射船時，每當船身搖晃時，我的女兒就會暈到嘔吐，我們原本計畫前往新島（式根島旁）玩3天2夜，如今已經成為一輩子難以忘懷的回憶，我們會繼續下一段旅程，只是有點擔心飯店訂房和租車的情況。」

20多歲女性乘客透露，她當初還以為自己會死在這一艘船上，且船身在海上漂泊時根本就晃到不能睡，「從出航後的早上身體就開始不舒服，直到在海上遭逢事故，波浪搖晃得非常厲害，我們根本不知道船開到哪裡......就算這樣死掉，也不會覺得奇怪。」

東京海洋大學教授渡邊豐教授表示，該艘船隻在海上漂流時，就如同樹木葉片般搖晃，這種狀態對於暈船的乘客而言是最糟糕的。渡邊豐透露，東海汽船所擁有的4艘觀光噴射船，其中有3艘的船齡早已超過30年，其中這一艘事故船的船齡更有44年。