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日本山形「警車被沖走」2警失蹤！　破紀錄暴雨河川氾濫慘況曝

▲▼日本山形縣破紀錄大雨導致河川氾濫、道路崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本山形縣破紀錄大雨導致河川氾濫、道路崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本東北山形縣、秋田縣降下破紀錄大雨，氣象廳發布土石流、河水氾濫警報，呼籲居民盡速避難。不幸的是，山形縣新庄市有一輛前往救援的警車遭河水沖走，車上2名20多歲的員警以及報案求援的男子皆下落不明，目前正在全力搜救。

根據NHK報導，警方表示，在25日晚間11時30分左右接獲通報，有一名男子受困新庄市本合海大橋附近，他的車輛被暴漲的河水沖走。新庄市警察署20多歲巡查部長和巡查長共2人約11時40分左右，開著巡邏車前往本合海大橋附近，結果疑似連人帶車一起被沖走，目前3人都下落不明。

▲▼日本山形縣破紀錄大雨導致河川氾濫、道路崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本山形縣破紀錄大雨導致河川氾濫、道路崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

新庄市過去24小時內降下389毫米雨量，創下當地最高紀錄，目前由於道路大範圍積水和泥沙湧入，無法進入現場，搜救能力有限。

氣象廳指出，梅雨鋒面滯留日本海至北海道、東北地區，暖濕空氣沿著太平洋高壓邊緣流入東北地區，導致靠日本海側的東北地區大氣狀態相當不穩定，山形縣與秋田縣等地因此降下破紀錄大雨。

儘管目前雨勢減弱，但山形縣與秋田縣河水氾濫、水位持續升高、土石流機率增加，尤其山形縣最上川中游和日向川、子吉川皆已氾濫，沿岸各地受到嚴重影響，呼籲居民盡量待在2樓以上住處，並遠離靠近山坡的住所和房間。

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