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凱米颱風重創南台灣　水淹台南柳營靶場！槍彈泡水損失慘重

▲凱米颱風來襲重，造成柳營一處靶場飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。（圖／業者提供，下同）

▲凱米颱風來襲重，造成柳營一處靶場飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。（圖／業者提供，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風來襲重創南台灣！台南各地步傳淹水，位於山區的柳營靶場也無法倖免，雖無人員傷亡，但半身高的大水，讓飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。

▲凱米颱風來襲重，造成柳營一處靶場飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。（圖／業者提供，下同）

柳營靶場業者指出，凱米颱風帶來大雨，水來得很快，短短幾分鐘大水就淹進來了，而且漲勢很快，根本來不及反應處理，靶場就被淹沒，水位約有半身人高，場內多部車輛都泡在黃色水流中，射擊飛靶設施也泡湯。

▲凱米颱風來襲重，造成柳營一處靶場飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。（圖／業者提供，下同）

業者說，動員場內人員馬上進行辦公室內設備器材等物品搶救，最重要的是儲放槍彈的彈藥庫房，經檢查有多盒子彈及60把槍也泡水，確切財物損失仍待進一步檢核估算才知，但可說是損失慘重。

▲凱米颱風來襲重，造成柳營一處靶場飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。（圖／業者提供，下同）

業者說，該靶場位於尖山埤水函式庫的上游，懷疑旦否係因滿庫沒放水，造成溢流才淹沒靶場。

掳了解，颱風攜帶的西南氣流水氣，降雨量豐沛，在大量沖刷下，造成八掌溪台南市後壁段於25日清晨，產生約1公尺缺口，溪水迅速淹沒北側稻田，市府相關單位立即封閉當地台1線路段，全力搶修，且協請水利署第五河川分署立即調派卡車、防汛資材等將缺口封閉，防範災情繼續擴大。

▲凱米颱風來襲重，造成柳營一處靶場飛靶設施泡湯，管制庫房內的60把槍、15萬發子彈傳出部分泡水，損失慘重。（圖／業者提供，下同）


因應可能的劇烈降雨，針對玉井、六甲、東山、南化、楠西、白河及龍崎等7行政區13里發布土石流紅色警戒41條，黃色警戒7條。水位警戒部分:一級警戒5處，二級警戒6處。

雖然颱風已離台，黄偉哲指示市府各單位仍應嚴加戒備，保障市民生命財產安全，亦請民眾不要掉以輕心，切勿冒險海邊觀浪；另外，部分即將滿庫的水庫可能採取預防性洩洪措施，黃偉哲呼籲下游民眾務必注意，遠離河岸，以策安全。

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