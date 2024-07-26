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強颱凱米重創南台灣　賴清德宣布：全國淹水50公分每戶補助2萬

▲▼凱米颱風,賴清德,卓榮泰,鄭麗君,劉世芳,郭智輝,李孟諺,季連成。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統賴清德。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

凱米颱風帶來豐沛雨量重創南台灣，高雄部分地區甚至超越當年莫拉克風災的單日降雨量。總統賴清德26日到美濃區勘災，現場宣布，全台灣淹水50公分以上，每一戶補助2萬元；50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，中央將加碼到1萬元。

賴清德上午赴高雄市美濃區勘災時說，凱米颱風的路徑雖然是經過台灣的北部、東部、東北部，不過影響的卻是全台灣，中南部災情尤其嚴重，特別是高雄市。

針對受災戶補助的部分，賴清德說，剛剛陳其邁市長所要求的，中央政府應該也要跟高雄市府一樣編列預算，減輕這次颱風對民眾家庭財產損失的衝擊。

為此，賴清德說，目前高雄市政府是每一戶淹水50公分以上，可以得到15000元的補助，「我剛剛也問經濟部，經濟部也有這樣的打算，就照陳其邁市長的要求，全台灣淹水50公分以上民眾，每一戶補助2萬塊」。

另外，50公分以下的中低收入戶家庭，過去經濟部是編5000元補助，也應陳其邁市長要求加碼到1萬元，也希望立委鼎力支持，因為預算要經過立委。

賴清德說，剛剛聽到市長陳其邁跟水利署長賴建信的說明，「這次高雄市的雨量，竟然比莫拉克颱風的雨量還要大，這對任何一個城市來講都是一個非常大的負擔」；賴說，要感謝陳其邁市長率領的市政團隊，充分掌握氣象資訊，預先做防災減災避災的工作，也要感謝經濟部、賴建信署長、台電、自來水，也能投入救災工作。

賴清德表示，台電非常辛苦，這次颱風全國受到影響的民眾，停電80幾萬戶，但昨天晚上已經修復90%，只剩下5萬戶尚待供電。今天早上只剩下6%，預計在今天可以全部供電，「大家可以看到，國營事業或中央政府基本上是跟地方政府充分合作」。

另外，賴清德也說，要感謝第四作戰區司令率領的國軍弟兄，全力投入救災工作。這次凱米颱風來臨適逢國軍年度漢光40號演習，第一時間是演習要做調整，讓國軍有餘力跟地方政府合作投入救災工作，將傷害減到最低。

賴清德要求相關部會，一定要鼎力支持高雄市還有其他受災縣市，儘速將颱風所帶來的影響解除，讓民眾迅速恢復生活。

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