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社會 社會焦點 保障人權

高雄泡在水裡！淹成「水世界」　目前仍有17公分積水

▲▼高雄,凱米颱風,颱風,淹水 。（圖／路透）▲颱風凱米重創中南部！高雄「月世界」淹成「水世界」 。（圖／路透）

文／中央社 

颱風凱米影響，高雄市田寮區觀光景點「月世界」淹水嚴重成「水世界」，周邊小滾水社區昨天一度水淹一層樓高；根據水利局統計，截至今天上午8時，周邊道路仍有17公分積水。

颱風凱米帶來暴雨，高雄市昨天多區淹水嚴重，多區在雨勢漸歇後水漸漸退；根據水利局統計，高雄市目前仍有2處積淹水，除了月世界小滾水19號旁，還有岡山潭底里崑山西巷與47弄交叉路口，約25公分積水。

停電部分，根據台電網站，目前高雄有4155戶停電，包括那瑪夏區1431戶、三民區1284戶、甲仙區380戶、旗山區266戶等；台電人員持續搶修中。

▲▼高雄,凱米颱風,颱風,淹水 。（圖／路透）▲凱米颱風帶來驚人雨量，高雄部分地區甚至超越當年莫拉克風災的單日降雨量。（圖／路透）

高雄市長陳其邁今天陪同總統賴清德在高雄美濃勘災，陳其邁接受媒體聯訪時被問及高雄原訂今天為那瑪夏、甲仙、杉林、美濃等8區停班停課，後來改為全區皆停止上班上課。

陳其邁說，市府昨晚依照氣象署雨量預測，平地預測降雨量約340毫米，放假標準是在350毫米；但考量市區重建、善後工作繁多，因此在昨晚9時30分宣布，今天高市全日停班停課，讓市民能夠有充裕時間善後。

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

氣象署也持續對高雄市、台南市、屏東縣等縣市發布豪雨特報，受颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，需注意雷擊及強陣風，連日降雨也要注意坍方、落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水。

根據高雄氣象站資料，高雄市甲仙區小林氣象站在今天清晨5時許，3小時測得雨量115毫米，已達豪雨標準。

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