凱米颱風重創中南部　蔣萬安：有任何需求即刻派員協助救災

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

強颱凱米是相隔4年後再度襲擊台灣本島的颱風，劇烈降雨重創南台灣，高雄單日降雨量更超過當年的莫拉克颱風。台北市26日恢復正常上班課，市長蔣萬安上午出席重陽節活動時說，會持續跟中南部縣市災情嚴重的地方保持密切聯繫，「只要有任何需求，我們即刻派人、派物資、機具、設備來協助救災」。

蔣萬安說，昨天就已經在即刻盤點北市相關的人力、物資、機具、設備，也跟中南部縣市即刻聯繫，包含南投、雲林、彰化、高雄、台南。像嘉義市昨天下午就跟北市府反映，希望能夠調派3個抽水機組，市府團隊也即刻在中央的協調下安排運送，後來嘉義市反映就近有接獲相關的機具，同時雨勢也減緩了，就沒有這樣的一個需求。

但蔣萬安說，今天再進一步請副秘書長盤點全北市所有一切可以運用的人力、物資、機具、設備，同時也協調不只消防局、工務局及環保局等，也進一步持續跟中南部縣市災情嚴重的地方保持密切聯繫，「只要有任何需求，我們即刻派人、派物資、機具、設備來協助救災」。

另外，在放了2天颱風假後，今恢復上班上課，還是有網友不理性的在臉書上留言，覺得很爲難？蔣萬安說，因爲都依照停班課的標準、風勢雨勢，另一方面當然也要評估各項的因素，包含基北北桃一日共同生活圈通勤的人數，根據氣象團隊的回報、相關的資訊，從昨天入夜開始，風勢雨勢就逐漸減緩，對北部地區的影響確實相對較低。

但蔣萬安提醒，還是不能掉以輕心，因爲在昨天上午就即刻的要求各局處，要及早因應颱風離開之後帶來的雨勢及各項的復舊工作。今天恢復正常上班上課，相關的市容、交通一定要恢復正常，目前看起來一切正常。

蔣萬安強調，看到中南部受災嚴重的地區，北市府也非常願意主動聯繫，而且調派相關的人力機具，給予救災的支援。