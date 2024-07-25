　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列總理赴美國會演講！嗆反戰抗議者「是伊朗好用的白痴」

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赴華府演講。（圖／路透）▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赴華府演講。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赴華府演講。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日抵達美國，並在今（25）日到美國國會發表演說，除了感謝現任總統拜登努力營救遭哈瑪斯綁架的人質外，他也強調會對哈瑪斯取得「全面勝利」，並將反戰抗議者稱為「好用的白痴」。與此同時，國會外嘖爆發了大規模的抗議活動。

尼坦雅胡在國會上強調了美國和以色列之間長期和密切的關係。然而，數十位民主黨立法委員因對以色列在加薩的軍事行動抱持反對立場而選擇缺席此次演說。國會大廈外的抗議活動更加劇烈和混亂，抗議者在大理石雕像上噴漆，揮舞巴勒斯坦國旗，警方則使用警棍和催淚瓦斯壓制示威者。

▲▼以色列總理尼坦雅胡赴美國國會發表演說，數以千計示威者聚集在國會山莊附近，反對以色列對加薩走廊發動戰爭，部分示威者舉著巴勒斯坦國旗。（圖／路透）

▲數以千計示威者聚集在國會山莊附近，反對以色列對加薩走廊發動戰爭，部分示威者舉著巴勒斯坦國旗。

在演說中，尼坦雅胡強調「美國對打擊哈馬斯和其他伊朗支援的武裝團體有著共同的利益」。他也多次將以色列的安全與美國的安全相提並論，並表示「美國和以色列必須團結一致，當我們站在一起時，發生了一件非常簡單的事情：我們贏了，他們輸了。」然而，他在演說中並未提及停火或人質釋放的議題。

尼坦雅胡的演說引發了大量的抗議，數千名親巴勒斯坦示威者聚集在美國國會大樓外，抗議以色列對加薩走廊的軍事行動，他們高舉「解放巴勒斯坦」、「尼坦雅胡下地獄」、「兒童殺手」及「停止武裝以色列」等標語。警方與示威者的對峙逐漸升級，最終警察出動胡椒噴霧驅散人群。

▲▼以色列總理尼坦雅胡赴美國國會發表演說，數以千計示威者聚集在國會山莊附近，反對以色列對加薩走廊發動戰爭，部分示威者舉著巴勒斯坦國旗。（圖／路透）

對此，尼坦雅胡痛斥反以色列抗議者是伊朗的「有用的白痴」（useful idiot，指容易被說服幫助特定團體者）。他進一步指出，伊朗政府在對待同性戀者和未戴頭巾的女性時殘暴無情，然而卻同時讚揚、煽動、資助這些抗議者，使他們成為伊朗政權的工具。

儘管在美國國內引發了大量的爭議，但美國仍然是以色列最重要的盟友，內塔尼亞胡也在演說中感謝了美國總統拜登對以色列的支持，並讚揚了前總統川普的領導力，同時呼籲美國加速軍援以色列，「給我們工具，讓我們快點完成工作」。

ET快訊
快訊／台南也大逆轉！明停止上班課
快訊／又2縣市放假逆轉！嘉義縣、嘉義市明停班停課
高雄明天改「全面停班停課」！陳其邁政策大逆轉
快訊／澎湖放假大逆轉！突宣布「明正常上班上課」
陳其邁宣布高雄8區停班停課　市民灌爆臉書：老婆穿比基尼上班
嘉義悲催之家！去年出殯前夕土石流埋棺木　今年凱米沖毀家園
快訊／新北三峽山區崩塌畫面曝　雙向交通中斷
LIVE／凱米最新動態　氣象署說明
中華代表團巴黎奧運開幕進場名單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列總理赴美國會演講！嗆反戰抗議者「是伊朗好用的白痴」

賀錦麗料迎戰川普　副手7人選曝！多名州長入圍「還有NASA太空人」

龍舌蘭酒廠鍋爐炸飛100米！　墨西哥工安意外6死3傷

貪便宜戴廉價耳環！網紅「眼睛紅腫、長疹子」半年　一查竟是中毒了

辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照

韋伯望遠鏡發現最古老「超級木星」　 距離地球只有12光年

巴黎奧運賽前被搶劫　澳洲金牌選手裝備失竊、座車被砸

直升機掃射示威學生　孟加拉動亂逾150人死亡

墨西哥酒廠爆炸！鍋爐飛上天「66萬升龍舌蘭流入河」　已致6死3傷

波音認罪協議「天價罰款至少79億」　美司法部敲定了

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

以色列總理赴美國會演講！嗆反戰抗議者「是伊朗好用的白痴」

賀錦麗料迎戰川普　副手7人選曝！多名州長入圍「還有NASA太空人」

龍舌蘭酒廠鍋爐炸飛100米！　墨西哥工安意外6死3傷

貪便宜戴廉價耳環！網紅「眼睛紅腫、長疹子」半年　一查竟是中毒了

辣妹獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子！　他牢房搜出性愛照

韋伯望遠鏡發現最古老「超級木星」　 距離地球只有12光年

巴黎奧運賽前被搶劫　澳洲金牌選手裝備失竊、座車被砸

直升機掃射示威學生　孟加拉動亂逾150人死亡

墨西哥酒廠爆炸！鍋爐飛上天「66萬升龍舌蘭流入河」　已致6死3傷

波音認罪協議「天價罰款至少79億」　美司法部敲定了

凱米颱風遠離台南　勞工局提醒事業單位考量留意天然災害出勤及工資給付規定

高雄茂林單日雨量衝1500mm刷歷史新高　楠梓仁武破200年防洪頻率

快訊／放假逆轉跟上！台南宣布明「停班停課」：部分地區積水未退

奧萬大溪水暴漲！合歡山森林遊樂區明續休園　3區封至月底

快訊／又2縣市放假逆轉！嘉義縣、嘉義市26日停班停課

凱米還沒走！降雨區「向北擴張」4地防超大豪雨　今晚→清晨最劇烈

連俞涵合作高橋一生「每天只說2句話」　曝真實心情：心臟跳得好累

王嘉爾LV店門口「掏出全新包」直接送粉絲！影片曝光網傻眼：寵粉的神

快訊／高雄明天改「全面停班停課」！陳其邁政策大逆轉

快訊／澎湖放假大逆轉！突宣布「明正常上班上課」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

女踩積水倒地慘死　友救援跟著陪葬

防性愛床？跳水王子實測選手村「回收紙板床」

CNN：凱米「像乒乓球」被護國神山彈出台灣

尼泊爾客機詭異右傾　打滑燒成火球

奈良鹿被踹影片曝光　日本警方出動了

24歲港女模曼谷豪宅遇害！疑遭男友狠砍9刀慘死

男砸錢「以水擋水」　水來了只有他家保住

嬰兒出生「8隻手腳2張臉」嚇壞接生員

研究：50年內巴西可能不再適合人類居住

女獄警「激戰男囚1小時」搞大肚子

小林製藥：品管知有青黴菌卻放任不管

情侶划香蕉船大玩水上性愛　爽到仰天狂嘯

男人買春5原因　應召妹：妻子要檢討

YTR夫婦爽嗑生蠔竟「吃下致命病毒」1死1傷

更多熱門

相關新聞

英國警「踹臉踩頭」暴力執法　畫面曝光

英國警「踹臉踩頭」暴力執法　畫面曝光

英國曼徹斯特機場（Manchester Airport）23日發生衝突，警察接獲通報後前來處理，沒想到其中一名員警用力踹向當時已經趴在地上的男子頭部，接著大力踩踏。相關畫面曝光後引發眾怒，上百人聚集在警察局外抗議，涉案員警已被調職。

納坦雅胡赴美演說感謝川拜　強調兩國同仇敵愾

納坦雅胡赴美演說感謝川拜　強調兩國同仇敵愾

納坦雅胡赴美國會演說　數十名民主黨議員缺席

納坦雅胡赴美國會演說　數十名民主黨議員缺席

以色列總理赴美國會演說

以色列總理赴美國會演說

納坦雅胡訪美　將會見拜登、川普

納坦雅胡訪美　將會見拜登、川普

關鍵字：

以色列納坦雅胡美國國會抗議演說

讀者迴響

熱門新聞

8縣市29地區明放颱風假！全台停班課懶人包一次看

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

全聯開出千萬發票！幸運兒花10元就中大獎

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

即／高雄明改全面停班停課！

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面