以色列總理赴美國會演講！嗆反戰抗議者「是伊朗好用的白痴」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赴華府演講。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日抵達美國，並在今（25）日到美國國會發表演說，除了感謝現任總統拜登努力營救遭哈瑪斯綁架的人質外，他也強調會對哈瑪斯取得「全面勝利」，並將反戰抗議者稱為「好用的白痴」。與此同時，國會外嘖爆發了大規模的抗議活動。

尼坦雅胡在國會上強調了美國和以色列之間長期和密切的關係。然而，數十位民主黨立法委員因對以色列在加薩的軍事行動抱持反對立場而選擇缺席此次演說。國會大廈外的抗議活動更加劇烈和混亂，抗議者在大理石雕像上噴漆，揮舞巴勒斯坦國旗，警方則使用警棍和催淚瓦斯壓制示威者。

▲數以千計示威者聚集在國會山莊附近，反對以色列對加薩走廊發動戰爭，部分示威者舉著巴勒斯坦國旗。

在演說中，尼坦雅胡強調「美國對打擊哈馬斯和其他伊朗支援的武裝團體有著共同的利益」。他也多次將以色列的安全與美國的安全相提並論，並表示「美國和以色列必須團結一致，當我們站在一起時，發生了一件非常簡單的事情：我們贏了，他們輸了。」然而，他在演說中並未提及停火或人質釋放的議題。

尼坦雅胡的演說引發了大量的抗議，數千名親巴勒斯坦示威者聚集在美國國會大樓外，抗議以色列對加薩走廊的軍事行動，他們高舉「解放巴勒斯坦」、「尼坦雅胡下地獄」、「兒童殺手」及「停止武裝以色列」等標語。警方與示威者的對峙逐漸升級，最終警察出動胡椒噴霧驅散人群。

對此，尼坦雅胡痛斥反以色列抗議者是伊朗的「有用的白痴」（useful idiot，指容易被說服幫助特定團體者）。他進一步指出，伊朗政府在對待同性戀者和未戴頭巾的女性時殘暴無情，然而卻同時讚揚、煽動、資助這些抗議者，使他們成為伊朗政權的工具。

儘管在美國國內引發了大量的爭議，但美國仍然是以色列最重要的盟友，內塔尼亞胡也在演說中感謝了美國總統拜登對以色列的支持，並讚揚了前總統川普的領導力，同時呼籲美國加速軍援以色列，「給我們工具，讓我們快點完成工作」。