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以軍深入加薩南部　戰車部隊進入拉法作戰

▲▼以色列在加薩南部拉法（Rafah）展開軍事行動。（圖／路透）

▲以軍就深入加薩走廊南部城市汗尤尼斯東側的部分城鎮，戰車部隊開入拉法作戰。（圖／路透）

文／中央社

在以色列總理尼坦雅胡告訴美國國會議員，他正積極投入營救人質工作。數小時後，以軍就深入加薩走廊南部城市汗尤尼斯東側的部分城鎮。

法新社報導，近日戰鬥聚焦巴尼蘇海拉（Bani Suhaila）、桑納（Al-Zanna）、卡拉拉（Al-Karara）等汗尤尼斯（Khan Younis）東側城鎮。以色列軍方昨天表示，在當地發現自從巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列以來，就被挾持到加薩的人質的遺體。

巴勒斯坦衛生官員表示，以軍戰車和空中攻擊造成這些城鎮數人受傷，而汗尤尼斯以東遭到空襲，則造成4人喪生。

居民和醫務人員表示，以軍升高對加薩南部埃及邊境附近的拉法（Rafah）數個地區進行轟炸，戰車在拉法北部、西部和中心區作戰。今天稍早也有數名巴勒斯坦人受傷。

以色列軍方表示，繼續在拉法活動、擊斃兩名好戰分子的同時，在汗尤尼斯作戰的部隊殲滅了數十名好戰分子，摧毀約50座軍事基礎設施。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在美國國會演說時表示，他的政府正積極投入營救仍然遭到挾持的人質，有信心任務將會成功。

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