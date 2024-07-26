　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小心別跑錯了！7縣市逆轉「今改停班停課」　1縣市改為上班上課

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲小心別跑錯了，6縣市逆轉「今改停班停課」，1縣市改上班課，懶人包一次看。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

凱米颱風25日儘管已逐漸遠離台灣，引進的西南氣流仍在中南部、西半部山區造成嚴重災情，有7個縣市原定26日正常上班上課，但後續考量有災區淹水尚未消退或善後問題，先後改為26日停班停課，或部分地區停班停課。另外有1縣市原定26日停課不停班，不過後續改為26日上班上課，《ETtoday新聞雲》為您統一整理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、苗栗縣、連江縣原定26日正常上班上課，不料上述7縣市政府25日晚間8點多後陸續宣布26日改為停班停課，或部分地區停班停課。另外，澎湖縣則原定26日停課不停班，但後續改為26日上班上課。

連江縣原定26日上午停班停課、下午恢復正常上班上課。不過，連江縣政府25日深夜表示，依據中央氣象署凱米颱風最新警報資料，26日馬祖地區陣風達9至10級，已達停止上班上課標準，因此馬祖地區26日改為全日停班停課。

苗栗縣政府25日晚間11點多宣布，受凱米颱風影響，依據中央氣象署及水土保持署資料，本縣泰安鄉及南庄鄉山區累積雨量大及列為土石流警戒，為鄉民安全及整備。苗栗縣26日泰安鄉、南庄鄉停止上班、上課。

高雄市原定26日除了那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區等8區停班課外，其餘各區全部正常上班上課。高雄市政府26日晚間表示，因中央氣象署20:30通報預估雨量已達停班停課標準臨界值350mm，另還有部分地區仍有積淹水善後事宜，為求市民安全及重建家園。高雄市政府根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定，宣布26日全市停止上班、上課。

▲高雄逆轉停班停課。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市25日晚間宣布，全市26日改為停班停課。（圖／高雄市政府提供）

台南市政府則說，受凱米颱風影響，考量台南市尚有部分地區積水未退，有影響通行、上班上課安全，或有致災之虞，為了維護市民安全，以及災後復原，台南市政府25日晚間9點30分宣布，26日改為停班停課。

嘉義縣原定26日除了梅山、竹崎、番路、大埔及阿里山等5個鄉鎮停班停課外，其餘地區正常上班、正常上課，但縣政府25日晚間突表示，根據氣象署25日晚間8時30分颱風警報資訊，嘉義縣除山區雨量已達停班課標準外，平地區域最強陣風達9至11級，部分地區積淹水尚未消退，社區撤離工作仍在進行，且多數鄉鎮市長建議後續有清理家園需求，為保障民眾安全及後續災害復原，宣布嘉義縣26日改為停班停課。嘉義市政府不久後跟進宣布「嘉義市26日停班停課」。

屏東縣政府指出，依據氣象署最新颱風警報資訊，本縣山區雨量已達停班課標準，平地也是全日有雨，考量民眾上班上課通勤安全及家園待清理，屏東縣26日停止上班、停止上課。

澎湖縣政府表示，先前發布的停課不停班訊息，主要是因為依據中央氣象署資料資料顯示，澎湖將於26日清晨脫離暴風圈，

澎湖縣政府說，為了疏運受颱風影響，滯留澎湖的8000名旅客，及各行各業也有颱風來襲後的災害復原工作，加上連續兩日放颱風假，民眾累積的工作事務，及西南氣流可能會有間歇性風雨，導致學童上課接送不便，未考量0～6歲家長托嬰問題，縣府團隊商議後，澎湖全縣恢復26日，正常上班、正常上課。

▼澎湖宣布26日正常上班上課。（圖／翻攝陳光復臉書）

▲▼快訊／澎湖放假大逆轉！突宣布「明正常上班上課」。（圖／翻攝陳光復臉書）
 

ET快訊
快訊／台大13妹「公衛文」、小兔遭判2年！
快訊／暴雨狂下！台南自小客「折成V字形」　駕駛慘死
快訊／全家開出2張千萬發票！　門市一次看
顏寬恒宣判！顏家父子從「立委交棒」會走到「相同劇本」嗎？
幕後／柯文哲「沙盤推演」高虹安案　2情況新竹恐「被綠捧走」
快訊／顏寬恆遭重判7年10月　國民黨最新回應
快訊／顏寬恒喊「難以接受！」：這是最大冤枉
快訊／高虹安遭判7年4月！　市長將遭停職
這樣要上班？彰化淹水慘重畫面曝　議員轟：王惠美出來看
高雄災情慘找台中支援？　陳其邁證實和盧秀燕「通電話」
ETtoday又得獎了！　我在案發現場「鄭性澤案冤案」獲平冤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

週二就請好了！上班族「請1休5」　網喊：聽說老闆很不爽

花蓮規模5.1地震「屬0403餘震」　氣象署：颱風後注意山區安全

凱米侵台！阿里山林鐵全線停駛　7／28可望全線復駛

颱風淹水清理家園忌赤腳、穿拖鞋　3步驟防傳染病

颱風假一早就床戰…岳母送早餐出事了！人夫尬爆：真的狗血

快訊／大雷雨狂轟南部3縣市　警戒區出爐

LIVE／規模5.1地震全台有感　氣象署最新說明

ETtoday又得獎了！　我在案發現場「鄭性澤冤案」獲平冤年度新聞獎

落石如子彈！巡查險被山崩活埋　台鐵員工嘆：別讓同仁身陷危險

分科測驗177名考生未簽名　答案卷畫「哆啦A夢」扣1級分

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

濁水溪潰堤！彰化大城鄉「2村大撤退」　1400人緊急避難

高雄新建大樓「車道變瀑布」　雨灌地下室...住戶肉身擋水畫面曝

#典寶溪 暴漲溢出堤防！ 10輛車滅頂 #高雄 #凱米颱風

#高雄 美術館豪宅區 馬路變「黃河」！ #凱米颱風

週二就請好了！上班族「請1休5」　網喊：聽說老闆很不爽

花蓮規模5.1地震「屬0403餘震」　氣象署：颱風後注意山區安全

凱米侵台！阿里山林鐵全線停駛　7／28可望全線復駛

颱風淹水清理家園忌赤腳、穿拖鞋　3步驟防傳染病

颱風假一早就床戰…岳母送早餐出事了！人夫尬爆：真的狗血

快訊／大雷雨狂轟南部3縣市　警戒區出爐

LIVE／規模5.1地震全台有感　氣象署最新說明

ETtoday又得獎了！　我在案發現場「鄭性澤冤案」獲平冤年度新聞獎

落石如子彈！巡查險被山崩活埋　台鐵員工嘆：別讓同仁身陷危險

分科測驗177名考生未簽名　答案卷畫「哆啦A夢」扣1級分

李多慧讚張立東是帥哥　轉身主動獻吻江宏傑　他心碎還怕被告

聯發科、三星深化合作　韓媒曝新高階平版將搭載天璣晶片

助高虹安貪汙！「4助理起訴」僅他無罪　兔姐、公衛文判2年

週二就請好了！上班族「請1休5」　網喊：聽說老闆很不爽

命運般相遇！閔庚勳「愛上《認哥》製作人」　徐章焄早料到要結婚

快訊／暴雨狂下！台南自小客猛撞電桿「折成V字形」　駕駛慘死

逢低買輝達、台積電晶片股？　外資分析師曝「還太早」

颱風尾持續帶來驚人雨量　黃偉哲提醒市民外出注意安全

顏寬恒、高虹安重判7年！　藍綠白大咖都難逃「打貪重拳」

衣索比亞嚴重山崩！連搜救人員也被埋　恐破500死

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

韓百萬網美公開男友　他頭躺比基尼害羞遮臉

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

左營大樓「住戶齊心」裝防水閘門　暖心內幕曝光

凱米8點半解海警　颱風尾豪雨炸到今晚

快訊／10:24花蓮近海規模5.1地震　最大震度4級

快訊／10:24地震　台北有感搖晃

凱米衝入北部「南部卻淹超慘」　鄭明典貼1圖解惑

即／02:52花蓮近海規模4.4地震　最大震度3級

高雄設25座滯洪池仍淹水　作家籲做1事

更多熱門

相關新聞

即／放假逆轉！苗栗2鄉「停止上班上課」

即／放假逆轉！苗栗2鄉「停止上班上課」

受到凱米颱風影響，已有5縣市原定26日正常上班上課，但考量淹水、善後等問題，先後改為26日停班停課。對此，苗栗縣也在25日深夜發布公告，泰安鄉及南庄鄉26日停止上班、上課。

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

即／放假逆轉跟上！台南宣布明「停班停課」

即／放假逆轉跟上！台南宣布明「停班停課」

即／放假逆轉！嘉義縣、嘉義市26日停班停課

即／放假逆轉！嘉義縣、嘉義市26日停班停課

即／澎湖放假大逆轉！突宣布「明正常上班上課」

即／澎湖放假大逆轉！突宣布「明正常上班上課」

關鍵字：

凱米強颱颱風米停班停課

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

韓百萬網美公開男友　他頭躺比基尼害羞遮臉

即／高雄明改全面停班停課！

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

更多

最夯影音

更多

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面