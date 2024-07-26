小心別跑錯了！7縣市逆轉「今改停班停課」　1縣市改為上班上課

▲小心別跑錯了，6縣市逆轉「今改停班停課」，1縣市改上班課，懶人包一次看。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

凱米颱風25日儘管已逐漸遠離台灣，引進的西南氣流仍在中南部、西半部山區造成嚴重災情，有7個縣市原定26日正常上班上課，但後續考量有災區淹水尚未消退或善後問題，先後改為26日停班停課，或部分地區停班停課。另外有1縣市原定26日停課不停班，不過後續改為26日上班上課，《ETtoday新聞雲》為您統一整理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、苗栗縣、連江縣原定26日正常上班上課，不料上述7縣市政府25日晚間8點多後陸續宣布26日改為停班停課，或部分地區停班停課。另外，澎湖縣則原定26日停課不停班，但後續改為26日上班上課。

連江縣原定26日上午停班停課、下午恢復正常上班上課。不過，連江縣政府25日深夜表示，依據中央氣象署凱米颱風最新警報資料，26日馬祖地區陣風達9至10級，已達停止上班上課標準，因此馬祖地區26日改為全日停班停課。

苗栗縣政府25日晚間11點多宣布，受凱米颱風影響，依據中央氣象署及水土保持署資料，本縣泰安鄉及南庄鄉山區累積雨量大及列為土石流警戒，為鄉民安全及整備。苗栗縣26日泰安鄉、南庄鄉停止上班、上課。

高雄市原定26日除了那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區等8區停班課外，其餘各區全部正常上班上課。高雄市政府26日晚間表示，因中央氣象署20:30通報預估雨量已達停班停課標準臨界值350mm，另還有部分地區仍有積淹水善後事宜，為求市民安全及重建家園。高雄市政府根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定，宣布26日全市停止上班、上課。

▲高雄市25日晚間宣布，全市26日改為停班停課。（圖／高雄市政府提供）

台南市政府則說，受凱米颱風影響，考量台南市尚有部分地區積水未退，有影響通行、上班上課安全，或有致災之虞，為了維護市民安全，以及災後復原，台南市政府25日晚間9點30分宣布，26日改為停班停課。

嘉義縣原定26日除了梅山、竹崎、番路、大埔及阿里山等5個鄉鎮停班停課外，其餘地區正常上班、正常上課，但縣政府25日晚間突表示，根據氣象署25日晚間8時30分颱風警報資訊，嘉義縣除山區雨量已達停班課標準外，平地區域最強陣風達9至11級，部分地區積淹水尚未消退，社區撤離工作仍在進行，且多數鄉鎮市長建議後續有清理家園需求，為保障民眾安全及後續災害復原，宣布嘉義縣26日改為停班停課。嘉義市政府不久後跟進宣布「嘉義市26日停班停課」。

屏東縣政府指出，依據氣象署最新颱風警報資訊，本縣山區雨量已達停班課標準，平地也是全日有雨，考量民眾上班上課通勤安全及家園待清理，屏東縣26日停止上班、停止上課。

澎湖縣政府表示，先前發布的停課不停班訊息，主要是因為依據中央氣象署資料資料顯示，澎湖將於26日清晨脫離暴風圈，

澎湖縣政府說，為了疏運受颱風影響，滯留澎湖的8000名旅客，及各行各業也有颱風來襲後的災害復原工作，加上連續兩日放颱風假，民眾累積的工作事務，及西南氣流可能會有間歇性風雨，導致學童上課接送不便，未考量0～6歲家長托嬰問題，縣府團隊商議後，澎湖全縣恢復26日，正常上班、正常上課。

▼澎湖宣布26日正常上班上課。（圖／翻攝陳光復臉書）



