凱米致強風豪雨橫掃竹山鎮　原定27日登場山城藝術節活動延期

▲南投山城藝術節原定27日登場，目前宣告延期，圖為南投縣長許淑華等人日前變裝為活動宣傳。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

原訂於明（27）日在竹山鎮舉行的南投山城藝術節，因強烈颱風凱米近日侵襲過境，南投縣政府表示為確保參與者的安全，活動將延期舉行，具體延期日期將視天氣情況另行通知。

山城藝術節迄今已邁入第4年，每年吸引大批年輕人參與，活動安排豐富多樣，本次也安排豐富多彩的活動：包括山城盃街舞Battle大賽、即興創作塗鴉秀、精彩的DJ SHOW，以及超過13組知名嘻哈歌手的連續演出；縣府已於日前舉辦記者會介紹活動，歡迎全國愛好嘻哈潮流及街舞愛好者共襄盛會，一起揮灑夏日青春活力。

縣長許淑華表示，延期決定是基於對參與者的安全考量，將在天氣情況穩定後重新安排活動，並確保原定的精彩內容不變，讓眾人在安全的環境中享受這場文化盛宴。





最新消息請持續關注「樂旅南投」官方粉專：https://www.facebook.com/nantouwelcome/?locale=zh_TW；活動Instagram：https://www.instagram.com/local_hiphop557/；南投旅遊網：https://travel.nantou.gov.tw/。