颱風天清冰箱！醫挖出1「陳年美食」嚇到吃泡麵　眾人笑：我家也有

▲許多人會趁著颱風天清冰箱。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

颱風凱米過境期間，許多民眾因風雨過大無法外出，只能在家中以清理冰箱內的食物來解決一日三餐。對此，ICU醫師陳志金發文透露，他趁著颱風天清冰箱，結果挖出幾顆粽子本想要蒸來吃，不料老婆卻隨即提醒「不知道是幾年的」，嚇得他還是決定吃泡麵。貼文一出，不少網友紛紛笑喊「我家也是」。

陳志金25日在臉書發文表示，颱風天就是冰箱裡有什麼就吃什麼、也是清理冰箱的好時機。為此，他從冰箱找到了幾顆粽子，老婆見此也詢問「你要蒸來吃嗎？」他則馬上回應「好啊！」

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▲陳志金從冰箱裡挖出好幾顆「不知放了幾年」的粽子。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

不料，老婆此時卻突然澆了一盆冷水，直言「可是，我分不出來，哪些是今年的？哪些是去年的？」陳志金一聽，嚇得連忙表示「我還是吃泡麵好了。說不定還有前年的！」同時也好奇求問「是不是每個台灣人的冰箱都一定會有幾顆粽子？差別只是幾年前的？」

貼文一出，馬上引發不少網友共鳴，紛紛認同表示「真的，連我家的冰箱還有7、8個粽子還有餃子」、「我家也有好幾個粽子！但都是今年的」、「我們家今天中午也是冰箱裡的粽子」、「冷凍庫有一顆去年的還沒吃」、「原來不是只有我冰箱裡有去年的粽子」、「原來，各家的冰箱裡面都是『有粽一同』」。