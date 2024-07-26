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不斷更新／低壓帶雨彈接力開炸！中南部13行政區「明天停班停課」

▲凱米颱風重創中南部，釀成嚴重災情。圖為高雄淹大水。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲凱米颱風重創中南部，釀成嚴重災情。圖為高雄淹大水。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者閔文昱／台北報導

凱米颱風帶來劇烈降雨重創中南部，許多地區仍在進行搶災工作，而明天（27日）又受低壓帶影響，中南部、東半部仍有局部大雨或豪雨，其中東部雨勢會比今天明顯。為此，《ETtoday新聞雲》也整理明天停班課最新情況，供讀者一次掌握。

▲中南部7/27停班課最新情況。（圖／記者閔文昱製）

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▲中南部7/27停班課最新情況。（圖／記者閔文昱製）

凱米颱風海陸警報今（26）日已解除，不過強風、豪大雨在中南部持續造成災情。根據行政院人事行政總處公告，南投縣信義鄉率先宣布，明（27）日已達停止上班、上課標準。

高雄市政府今（26）日宣布，根據水土保持署資訊，高雄市那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區、內門區、田寮區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，為維護市民安全，高市府宣布上述10行政區明(27)日(周六)停止上班、上課，其餘行政區正常上班上課。

雲林縣政府表示，因目前古坑鄉尚有13處土石流紅色警戒，再加上山區內陸續有土石流、路樹倒塌，地方提出停班停課需求，經裁示後決定古坑明(27)日停班停課，其餘行政區正常上班上課。

停班停課資訊依行政院人事行政總處公告為主。

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