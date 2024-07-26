王義川酸「帶紅背心赴美」演很大！盧秀燕2點反擊完勝：我聽不懂

▲針對王義川的疑問，盧秀燕做出回應。（資料照／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市長盧秀燕先前訪美期間，正好碰上凱米颱風，因為在美的市府團隊穿著「紅背心」視訊開會，遭王義川酸「作秀」，而她也予以回應，是因為中央規定必須穿，不曉得王義川的問題是什麼。如今颱風警報解除，盧秀燕26日晚間10點將繼續訪美行程，搭機前往洛杉磯。

民進黨政策會執行長王義川日前批評，盧秀燕原先預定有訪美行程，因為凱米颱風而回台主持災害應變會議，留在美國的台中市府團隊，與台中應變中心視訊會議時，卻穿著應變中心標準服裝「紅背心」，讓他不禁質疑「強強強！還繼續演」、「一切都是早就安排好了」。王義川接著又質疑，為何盧秀燕都已經返台、在台中災害應變中心指揮，又還要再跟新聞局長、數位治理局長連線？

針對王義川質疑的2個問題，盧秀燕則是一一回應，只要是首長都要負起所有責任，因此除了災害應變中心改由其他同仁輪值，首長們無論身處國內外，她都會要求連線參加會議。

▲針對王義川的疑問，盧秀燕做出回應。（圖／台中市政府提供）



此外，盧秀燕還說，之所以會身穿災害應變中心的紅背心，是因為中央規定的，出訪時會隨身攜帶，加上這次開的會議是防颱應變會議，用來提醒民眾，這場會議關係到安全，無論是中央還是地方，都有服裝上的要求。

盧秀燕指出，雖然有人會不遵守，不帶紅背心或覺得不重要，但他們相當重視，因為應變會議有一定的規格，就像是中央首長開應變會議時，都有服裝要求、不會穿便服參加，「所以這個題目我聽不太懂，不好意思，所以就沒有辦法回應。」

隨著颱風警報解除，台中市府26日晚間表示，市長盧秀燕會繼續訪美行程，預計26日晚間10點抵達桃園機場，搭機飛往洛杉磯。