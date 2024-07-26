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日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形尿布般　給寶寶透氣到像沒包的舒適感

▲妙而舒極透舒膚尿布採日本革新開發，如隱形般給寶寶超越裸肌舒適感，全天候保持乾爽，跟紅屁屁說掰掰。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

每個寶寶都是爸媽的心頭肉，想要為他準備最好的，寶貝出生以後尿布該如何選擇更是每一位爸媽的必考題，才能讓寶貝的屁屁維持在最舒適、乾爽的狀態，而媽媽們最在意尿布有哪些功能和特點呢？媽媽游小姐提到，「我覺得第一個是透氣性，因為尿布要有好的透氣性，寶寶的屁屁才會是乾爽不悶濕的，像現在夏天連大人都覺得很悶熱了，更不要說寶寶的屁屁還要穿尿布，所以我覺得挑一個有良好透氣性的尿布給她穿，才可以讓她在活動的時候更開心、自在；第二個我覺得很重要的是吸收力，因為有好的吸收力，才不會發生半夜外漏情形；第三個是舒適度，要有柔軟的尿布才可以保護寶寶的屁屁，不會被摩擦到。」

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲妙而舒極透舒膚尿布使用日本革新技術開發，每片尿布均佈50億個透氣孔(註1)。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

不少媽媽們也曾遇到過這樣的痛點。媽媽游小姐就提到，「我曾經用過吸收力比較不好的尿布，寶寶晚上睡覺的時候很常就會因為不舒服而哭醒，睡過夜的時間就會比較少；再來還有透氣性也很重要，透氣性如果不好就很容易有紅屁股。紅屁屁的話寶貝就會不舒服，也就容易哭哭鬧鬧，我們看了也覺得很心疼。」

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼經實驗測試，妙而舒極透舒膚尿布可快速排熱-2˚C(註2)，濕氣減少40%(註2)，擁有高透氣與高達12次尿量的吸收力(註3)。

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

但現在這些痛點通通有了解方，讓寶寶屁屁感受透氣到像沒包的【妙而舒極透舒膚－隱形尿布】正式誕生！花王消費品研究部門韓瑩娟部長說：「妙而舒極透舒膚尿布採取日本妙而舒革新技術，每一片尿布上有50億個透氣孔(註1)，讓寶寶感覺非常舒適。極透舒膚的高透氣性(註2)能夠讓寶寶排尿後，瞬間排出濕氣和熱氣，排尿後快速降溫2度不悶熱(註2)、濕度也下降40%(註2)，讓寶寶屁屁不會有悶濕感；另外極透舒膚的超高吸收力及防漏設計，寶寶12次的尿量也可以完整接收(註3)，寶貝睡整晚尿量也不用擔心外滲。」

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲妙而舒極透舒膚系列有黏貼型及褲型兩種款式，無論是新生兒或大寶寶都適合。

極透舒膚具有超高透氣及超強吸收力，幫助寶寶皮膚能保持乾爽狀態，遠離因悶熱潮濕造成的發紅、發癢或起疹子。花王韓瑩娟部長補充，「除此之外，極透舒膚系列有黏貼型及褲型兩種款式，無論是新生兒或大寶寶都適合，新生兒的皮膚細緻可以使用黏貼型，這款通過敏感測試和皮膚科醫學測試(註4及5)，寶寶穿了不容易紅屁屁；針對開始會翻身的寶寶就可以開始使用褲型，有2.5倍超彈力腰圍和雙層防漏設計(註6)，好動寶寶也不怕外漏。」媽媽游小姐說，「寶寶使用妙而舒極透舒膚以後，現在換尿布的時候寶寶的屁屁摸起來比較乾爽，也不會濕濕黏黏的，最棒的是再也不會因為尿布的問題不舒服而哭醒，睡過夜頻率更高。」

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼日本革新開發！妙而舒極透舒膚尿布　似隱形般給寶寶超越裸肌舒適感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲妙而舒極透舒膚的超高透氣及超強吸收力，讓寶寶皮膚能隨時保持乾爽舒適。

妙而舒全新品牌好友李千娜，也在個人社群上和大家推薦妙而舒極透舒膚。剛生小寶貝的她，開心分享使用妙而舒極透舒膚後，寶寶全天候都能有一個乾爽舒適的屁屁，讓媽媽更加安心與放心。

▲▼妙而舒

▲妙而舒品牌好友李千娜，開心分享寶寶使用極透舒膚後，全天候都能有乾爽舒適的屁屁。（圖／翻攝自李千娜FB）

販售通路：全台大樹藥局均有販售https://pse.is/67zt5w

立即索取免費試用包，體驗妙而舒極透舒膚「隱形尿布」 https://maac.io/2FX9m
（試用包索取方式及活動截止時間，依據花王Kirei生活LINE最新公告為主。）

50億個透氣孔(註1)：係指透氣表層根據電子顯微鏡圖像判定每片尿布含有之透氣孔數量
最高透氣性(註2)：與自社其他商品相較
溫度-2度c(註2)：與自社其他商品相較
減少40%濕氣殘留(註2)：與自社其他商品相較
12回大量吸收(註3)：以寶寶每次尿量平均計算，紙尿褲可吸收達12次尿量。此次數為計算得出，與消費者實際使用時，與嬰兒或當時情境或有差異
通過敏感測試(註4)：並非所有寶寶使用後肌膚均不會產生相關肌膚敏感問題
經皮膚科醫學測試(註5) ：經皮膚科醫學測試，有助維護皮膚狀態，幫助預防紅屁屁。經第三方醫學機構於皮膚科醫生盲性控制下之觀察性試驗
2.5倍彈力腰圍(註6)*對比撐開前（花王調查）

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