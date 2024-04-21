戒不掉尿布！已婚工程師「上健身房也要穿」大讚：真的很舒服

▲已婚工程師戒不掉穿尿布。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

每個人都有小秘密。馬來西亞一名35歲已婚工程師透露，自從13歲偷穿弟弟的尿布後就對這種「內褲」無法自拔，就連爬山、上健身房也要穿。更令外界驚訝的是，儘管工程師幾乎尿布不離身，但他的父母甚至老婆、小孩，都不知道他有穿尿布習慣。

據馬來西亞《中國報》報導，該名來自雪州八打靈再也的工程師坦承，自己是名成年的「戀尿布」（ABDL）人士，自從13歲偷穿弟弟尿布覺得「很合身很舒服」後，就徹底迷戀上穿尿布。

工程師透露，當時看到弟弟的尿布便渴望當個嬰兒，「我的本能想要穿尿布」，即便現在已經結婚6年育有1子，還維持著穿尿布習慣。但他把這個癖好隱藏得很好，妻子、小孩與父母都不知道自己有這奇怪一面。

工程師指出，他保守秘密的訣竅其實很簡單，就是不在家人面前穿，但他工作、外出，甚至爬山與上健身房都會穿尿布。他也說，社群上有很多跟他一樣的人，有些人只是喜歡穿尿布，有的是希望獲得嬰兒般對待，另外也有兩者都喜歡的人，還有人會在社群上出售嬰兒服飾配件。

兒童臨床心理學家諾艾沙博士指出，成人迷戀尿布可能是缺乏關愛、情緒失衡以及不知道如何正確引導情緒引起，且主要發生在成年男性身上，但博士強調，「這不代表有具體的醫學或心靈問題」。

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