報稅季省荷包！網購促銷衛生紙最低每抽0.1元　尿布每片只要10元

▲趁網購促銷購買日用品，可以省下一些生活開銷。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著5月報稅季來臨又適逢月底，你的荷包是否已經大失血？尤其面對家中快用完的生活日用品要補貨，每一筆花費更要精打細算，而要啟動省錢大作戰，不能錯過最近的網購促銷，箱購買下來，衛生紙換算每抽最低0.1元、尿布每片更只要10元，另外還有濕巾買12包送12包，趁這時候下單可以幫忙節省生活開銷。

報完稅後，不少小資族的荷包已乾扁縮水，面對不買不行的生活日用品，東森購物網「日用家家購物祭」針對衛生紙、衛生棉、尿布濕巾以及各類清潔用品，推出箱購抗漲、指定品買就送、買一送一等促銷，其中包括舒潔抽取衛生紙、舒酸定牙膏、東風綠茶抗菌濃縮洗衣精、毛寶洗碗精等多項指定商品，能以實惠價格一次購買到足夠數量的日用品，購買再送東風抗菌濕紙巾12包， 對消費者來說很划算，單筆滿額登記再抽限量好禮。

momo購物網也提供三大生活日用品優惠下殺，家有嫩嬰必囤的尿布4折起、濕巾1包20元起，日用消耗快速的家用紙品、清潔用品同樣祭出5折起，還有消費滿額登記送最高12%mo幣回饋。生活必備的衛生紙，「箱購組」為消費者下單首選外，親膚柔感質地也是近期熱銷焦點，這波檔期必買的就有「Kleenex舒潔」絲絨舒膚抽取衛生紙，110抽60包箱購組，5/22前特價855元；增量50%新包裝的「倍潔雅」舒感柔韌抽取式衛生紙150抽70包箱購組，特價799元。

另外，尿布、濕巾買氣不減，近一個月銷售維持雙位數成長，其中穿脫便利又包覆性佳的褲型尿布、純水濕紙巾最受青睞，像是超保水極清爽的「HUGGIES好奇」純水植萃保水濕巾100抽，買12包送12包優惠價888元，想要輕鬆省的媽咪不妨好好把握，趁5月底前釋出的便宜價格買起來。

▲百大日用品3折起。（圖／蝦皮購物提供）

報稅季要省荷包，蝦皮購物攜手好來、舒酸定、岱思夢，今（5/20）起接連三天推出3檔生活用品品牌日4折起優惠，另推出衛生紙、母嬰、寵物用品3折起囤貨好康，春風輕柔細緻抽取衛生紙升級款100抽x10包x7串/箱，優惠價729元，換算一抽最低0.1元；滿意寶寶極上の呵護輕巧褲優惠價每箱1,599元，相當於每片最低只要10元，5/20再加碼買就送晚安褲；明治樂樂Q貝3成長奶粉7盒組現省破千元。不管是小資族、育兒族、毛孩爸媽，都能無痛補貨。