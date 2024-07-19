超人氣「汪汪隊尿布」美式賣場首發優惠每片4.3元起！爸媽集體手刀搶

▲妙而舒尿布推出美式實體賣場限時優惠，其中瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布每片最低4.3元起。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

懂買好物的爸媽們又有理由手刀衝美式賣場了！最近爸媽育兒幫手妙而舒尿布推出美式實體賣場專屬限時優惠，其中小寶貝們最愛的汪汪隊卡通合作商品「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布」每片最低$4.3元起！另外，「日本境內版妙兒褲」更祭出單片$7.7元起驚喜價！吸引許多寵娃爸媽出動搶購瘋囤一波！

▲先前只在網購販售的「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布」，這次首度於實體賣場販售並有專屬限時優惠，吸引寵娃爸媽搬貨。

妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布 每片$4.3元起！網友大推：吸水力一極棒

先前只在網購販售的「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布」，不少爸媽都固定上網為寶貝補貨，這次妙而舒特別將大受歡迎的汪汪隊尿布拉到實體門市推出限時優惠，每片最低$4.3元起！共有三款尺寸M~XL，讓爸媽看得到、摸得到，安心大方囤。不僅外包裝是寶寶們超喜歡的汪汪隊圖案，還有12小時超強吸收量，保持乾爽NO.1*，加上通過敏感測試**的全新親膚表層，幫助預防紅屁屁***，以及透氣的大版型設計，讓腿褲寶也不擔心勒痕，全面以最溫柔的呵護守護寶寶的肌膚。

▲妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布共有三款尺寸M~XL，這次實體販售讓爸媽看得到、摸得到，安心大方囤。

不少爸媽一看到在寶寶界超受歡迎的汪汪隊卡通，竟然和妙而舒推出限定款尿布，火速吸引網目光及熱烈討論，先前網路開賣就曾吸引許多家長狂刷留言：「太可愛了吧汪汪隊的尿布」、「上次聽朋友說很好用，推推！」、「妙而舒材質很透氣又超會吸，汪汪隊這款我也下單了！」、「好可愛！寶寶與汪汪隊」。也有家長大推：「我家腿褲寶寶都固定用妙而舒，吸水力好又不勒腿」、「家裡也都是用妙而舒，不會起疹子，超推的啦」、「吸水力一極棒，睡過夜都不成問題哦」。這次首度在美式賣場實體開賣還祭出限定優惠，吸引許多寵娃爸媽連忙出動搬貨，只為讓寶寶乖乖穿上他們最愛的汪汪隊尿布！

▲妙而舒與汪汪隊合作的聯名尿布吸引寶寶目光。

妙而舒驚喜再加碼！單片$7.7元起！妙兒褲日本境內版同步優惠

除了汪汪隊聯名尿布，美式賣場還同步推出了市面少見的「日本境內版妙兒褲」優惠，每片最低$7.7元起，家中有肌膚敏感嬌嫩的小月齡寶寶一定要入手！在濕悶熱的夏天中，一定要為寶貝嬌嫩的屁屁挑選360度透氣材質的妙兒褲，藉由整件的透氣微孔排出悶濕氣，加上柔點舒敏表層獨家點接觸設計，減少尿便貼附刺激，表層持續柔軟乾爽，以及能伸展2.5倍****寬度的波型透氣腰圍合身不緊繃，完美包附寶貝肚肚，肌膚時刻保持乾爽，即使好動寶寶也能輕鬆穿上，不會鬆脫下滑。

▲這波美式賣場實體限時優惠全台都買得到，從7/12起於全台實體賣場巡迴登場。

爸媽預備購！全台美式實體賣場限時限店巡迴登場 錯過就買不到啦～

這波實體限時優惠全台都買得到，從7/12起於全台美式實體賣場巡迴登場，誠意十足的「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布」最低$4.3元起/片，還有「日本境內版妙兒褲」也優惠最低$7.7元起/片元，相信精打細算又想要給寶寶最好呵護的爸媽們，已經準備好手刀衝一波！必須將優惠限時限量的「妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款尿布」及「日本境內版妙兒褲」通通買起來，給寶寶最好的呵護！

妙而舒汪汪隊尿布特展時間與店點

7/12-7/21 內湖/高雄中華

7/26-8/4 北投/汐止/中和/新莊/南崁/中壢/新竹/北台中/台中/嘉義/高雄大順

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*乾爽NO.1係指與社內同類型產品相比。

**並非所有寶寶使用後肌膚均不會產生相關肌膚敏感問題。

***經皮膚科醫學測試，有助維護皮膚狀態，幫助預防紅屁屁。

經第三方醫學機構於皮膚科醫生盲性控制下之觀察性試驗

****2.5倍彈力腰圍係指與撐開前對比（花王調查）。