賴清德明早奔高雄、卓榮泰衝雲嘉南、鄭麗君赴宜蘭　兵分三路勘災

▲總統賴清德（中）、行政院長卓榮泰（左）。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

凱米颱風雖然已離台，但挾帶驚人的雨量造成全台各地災情頻傳，尤其南台灣成為重災區。對此，明天（26日）開始總統賴清德領銜之下，與行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君兵分三路，分別至高雄美濃、雲嘉南與宜蘭等，災情嚴重地區勘查災情，實地確認第一線、地方政府的緊急所需，協助民眾恢復正常生活。

賴清德26日預計將前往高雄美濃區，視察美濃湖溢堤、當地農損。據了解，此次強颱凱米挾帶巨量雨勢侵襲，高雄首當其衝，從24日至25日單日累積雨量，已經超越當年造成八八風災的莫拉克颱風，高雄市總量達達490萬噸的滯洪池，也近乎全滿。

除了賴清德前往高雄美濃區外，卓榮泰將前往雲林、嘉義與台南；而鄭麗君則是前往宜蘭，行政團隊兵分三路赴災情嚴重、受影響甚鉅，以及迫切需要中央協助的地區勘災。

有關莫拉克颱風，發生於2009年8月8日，莫拉克颱風在南台灣造成重大災情，當年高雄桃源鄉（今桃源區）出現單日1334mm的雨量紀錄。據中央氣象署統計，本次凱米颱風從24日0時至25日14時左右，包括高雄市茂林區、三地門鄉等地，單日雨量都超越當年的八八風災。