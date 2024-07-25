高雄茂林單日雨量衝1500mm刷歷史新高　楠梓仁武破200年防洪頻率

▲高雄市長陳其邁宣布明日8區停班停課。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風強襲，高雄今（25日）降下驚人雷雨彈，單日雨量已超過莫拉克風災。市長陳其邁今晚7點主持凱米颱風高雄市災害應變中心第四次工作會議，會後表示，茂林區單日雨量超過1500毫米，已超過莫拉克風災雨量，而平地的楠梓區、仁武區也超過200年防洪頻率，他要求相關局處在災後盡速恢復市容，明日環保局恢復垃圾清運。

高市府表示，根據水土保持署及中央氣象署資訊，高市那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區列為土石流紅色警戒及大規模崩塌紅色警戒區，且明日山區雨量預測已達停班停課標準，為維護市民安全，上述8行政區明日停班停課。其餘30個行政區照常上班、照常上課。後於晚間9時逆轉政策宣布全面停班停課。

陳其邁指示，災後必須儘速恢復市容，因此請相關局處在今晚、明天準備清潔市容的工作，明天市區主要道路務必恢復暢通，也因為土石流紅色警戒並未解除，所以也嚴格要求所有區公所，對於保全對象必須確保他們的安全，在疏散處所必須妥善照顧，也禁止在土石流警戒未解除前返回居住地。

陳其邁指出，茂林區單日雨量過1500豪米，超過過去莫拉克風災雨量，平地的楠梓區、仁武區超過200年防洪頻率，岡山區、橋頭區也超過100年的防洪頻率，造成部分地區積淹水以及公寓大樓的地下室積水，這部分他請林欽榮副市長、王啟川副秘書長全力督導，盡速調派水利署、國軍以及其他災情較不嚴重的區公所抽水機互相支援，務必在明天完成抽水作業。另也請環保局在明天天氣恢復正常後，開始恢復清運垃圾，全力協助市民恢復市容、家戶清潔。

▲高雄山區多處道路及路樹倒塌、邊坡塌方。（圖／記者許宥孺翻攝）

另有關於美濃知名旅遊景點「黃蝶翠谷」有30位小學生受困，這部分也完成撤離，人員皆平安。

中央氣象署觀測，今（25日）0時至下午5時止，高雄茂林區測站累積雨量1124毫米，已創下2013年設站的紀錄，如今已破1500毫米，也刷新全台氣象測站累積雨量的新高紀錄。