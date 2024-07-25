雨彈連炸多個鄉鎮泡水！彰化明上班上課　王惠美臉書被灌爆

▲彰化淹水嚴重。（圖／民眾提供）



記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風中心正在逐漸遠離台灣，彰化自今天（25日）下午起掃到颱風尾，受狂風暴雨夾擊，有多個鄉鎮已經泡在水中，直到晚間9點依舊持續大豪雨還有部分鄉鎮停電，讓居民苦不堪言。彰化縣府晚間8點宣布明日上班上課，瞬間有超過7千人前往縣長臉書砲轟，「屋裡內外都淹水怎麼出門上班」、「縣長確定，樂齡阿公阿嬤出門安全嗎」。

不少網友砲轟，南投縣政府考量鄉鎮市連動關係、民眾安全及整理家園需要，宣布26日（星期五）全縣停止上班停止上課，反觀彰化今天在豪大雨中度過，和美鎮都已經淹到大腿、二林鎮、芳苑及大城鄉與鹿港全泡在水中，甚至街道上一片黑漆漆、屋內屋外全淹了，明天如果要上班是要如何整理家園。

民眾留言說，「家裡雨水滴不停今晚也不用睡，三不五時要起來巡一巡看有沒有跑水進來，水管有沒有塞住，要請問縣長明天如何正常上班上課？您要來清理嗎？」

依據中央氣象署最新風雨預測資料出爐，未來24小時雨量部分，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區等12縣市，在明下午2時前達到停班停課標準。但各縣市是否停班停課，氣象署強調，仍以縣市政府公布為準。

▲彰化縣明天上班上課。（圖／縣府提供）