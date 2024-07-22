漢光40演習今登場！共軍又來　派無人機「四面完整繞台」不留空隙

▲國防部公布中共最新軍事動態。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習22日正式揭開序幕，在此之前，中共解放軍在台海周邊的軍事侵擾依舊沒有減緩。國防部22日上午公布解放軍21日清晨至22日清晨的共軍動態，共偵獲共機12架次、共艦7艘次，以及公務船1艘次；不同於以往的是，根據軍方釋出的航跡圖，中共透過一架無人機「四面完整繞行」台灣，罕見出現密不透風，未留太多空隙的狀況。

為期5天的漢光40號演習，於22日至26日的實兵演訓正式登場。22日破曉時，國防部依慣例發布「電光操演」，緊急召回官兵回營。接著，因各界皆有評估，中共解放軍倘若以武力犯台，勢必會先以飛彈襲擊台灣的關鍵基礎設施、重要軍事據點、機場跑道等，癱瘓國軍的作戰能力。所以，國軍歷年漢光演習，都會以「戰力保存」科目拉開序幕。

在此之前，中共解放軍也沒閒著，依舊派遣兵力侵擾台海周邊海空域，國防部22日上午公布解放軍21日清晨至22日清晨的共軍動態，共偵獲共機12架次、共艦7艘次，以及公務船1艘次；根據航跡圖顯示，中共透過一架無人機「四面完整繞行」台灣，而主輔戰機則主要於中線以西，以及西南空域活動，罕見出現密不透風，未留太多空隙的狀況。