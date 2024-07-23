黃國昌嗆大法官來辯論　王定宇酸該答不答：「神」別鬧了好嗎？

▲民進黨立委王定宇爆民眾黨立委黃國昌謊稱大法官發言時間比黃還長。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

憲法法庭19日裁定多條國會職權修法暫停適用，對此，民眾黨立委黃國昌曾批大法官發問時間比他回答時間還長，22日更於直播下戰帖，邀主筆大法官辯論。這讓民進黨立委王定宇忍不住在臉書大酸黃國昌「自以為神」，並還原現場時序打臉黃國昌，批黃用了最長的時間，卻沒有回答大法官提問的基本問題，結果還嗆要跟大法官辯論？他嘆問，「神別鬧了，好嗎？」

王定宇22日於臉書撰文表示，黃國昌在自己直播時，喜歡找人辯論，等到真人要跟他論辯道理的時候，卻是說了整場的時間，還無法回答「反質詢的定義」。他也酸，黃國昌不用急著與大法官辯論，後面還有憲法法庭針對釋憲案的「辯論大賽」可以參加。

▲黃國昌開直播嗆要大法官出來辯論。（圖／記者屠惠剛攝）

王定宇認為，黃國昌喜歡在自己的直播嗆聲，因為這是「單向、單口相聲」，說錯或說謊不會被揭穿。他舉例，黃國昌近期在直播愛講的「謊言」是「尤伯祥大法官問問題的時間超過10分鐘」、「尤伯祥問問題的時間比給我回答的時間還要長」。

王定宇並還原紀錄憲法法庭當天的時間點，回嗆黃國昌根本在亂講！據直播影片，尤伯祥發問的時長為7分53秒，而黃國昌發言時間為9分51秒，所以真相是，尤大法官的發問時間比黃國昌少，且根本沒超過10分鐘。

「神，別鬧了，好嗎？」王定宇痛批，黃國昌用了最長的時間，卻文不對題，根本沒有回答大法官提問的基本問題，給了三天補寫功課，結果還是無法回答，然後直播嗆要跟大法官來一場憲法大辯論。