　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍作戰別再層層請示！去中心、ROE驗證　他：美軍化重要變革

▲▼漢光40號演習22日正式登場，金門防衛指揮部今日進行「野戰防空」演練。（圖／記者林名揚翻攝）

▲漢光40號演習22日正式登場，金門防衛指揮部今日進行「野戰防空」演練。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陶本和／台北報導

這次漢光40號演習有幾項重要變革，除了無劇本的不劇透之外，去中心化指管、驗證ROE交戰守則的執行也是亮點。立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，這是美軍化、北約化，他問了參謀總長梅家樹，ROE下的程度，甚至可以到單兵，台灣走向小股、去指揮中心，生存力提高，這哪怕總司令被幹掉，戰力一樣可維持，這才是保護國家的變革。

本次漢光中有一個訓練重點，就是「戰場管理」，換言之，就是各級部隊，不論是排、連，負責的戰場位置在哪裡，都必須要熟悉、要自己管理好。王定宇表示，過去演習都會設定好，敵人會從哪個方向過來，但現在不會劇透，所以帶隊官要有創意，這就是ROE執行很重要的關鍵。

王定宇表示，這是美軍化、北約化，每一個作戰單位都有接戰規則，以前都要往上通報，請示到願意負責的人。他說，過去常常討論所謂的「第一擊」，但現在不討論了，敵人要侵略國家，各作戰部隊就根據接戰指令，授權每個單位做自己該做的事。

王定宇指出，當作戰通訊被摧毀，聯繫不到指揮官，而共軍又打上來的時候，這時候要不要打？他說，現在每個作戰單位都有自己的接戰指令，這就是「去中心化」，當指揮所被打掉了，各作戰單位依然可以繼續保持戰力。

王定宇說，他有問參謀總長梅家樹，ROE到底可以下到什麼程度，下到多小的單位？他說，梅家樹告訴他，多數部隊會下到「單兵」，當班長陣亡，接替的人依然可以頂替。

王定宇表示，美軍可以贏過共產國家，像是傳統蘇聯的訓練，就要請示到最上面，決策會很緩慢，不敢做決定，美軍則是告訴不論是5人部隊、5萬人部隊，目標在那裡，要運用手邊的資源以達到目標為主，這時候基層排長就可以看自己手上有多少戰車、火砲，給他的指令、完成目標為何，他就要發揮創意，把資源整合起來，這樣的軍官當有一天成為將領的時候，就可以因應各種狀況。

「這是台灣以前沒有的！」王定宇表示，這次漢光演習，對於各作戰單位的指令，就是天天更新，且下放到單兵。他說，台灣部隊走向「小股」，去指揮中心，生存能力得以提高，ROE驗證下，哪怕總司令被幹掉，戰力還是可以維持，這才是保護國家重要的變革。

▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

▲▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

ET快訊
快訊／苗栗宣布「明天照常上班、上課」
凱米重創台鐵　5路段嚴重受損
女兒牆砸碎一家三口　夫自責潰堤：我現在好難過…
知名企業集團第4代墜樓亡　初步相驗曝...家屬低調現身
八掌溪溢堤暴漲！　驚悚畫面曝
北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道
快訊／南投仁愛鄉、信義鄉宣布明停班停課
高雄「轎車變小船」四處漂！　猛撞廟口石墩
車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點
快訊／7-11開出1張千萬發票！5張200萬　門市一次看
快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網傳仁愛路樹木傾倒假消息　北市喊話「勿以訛傳訛」：2015年舊照

凱米逐漸遠離！　北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道

強颱凱米雨勢驚人各地傳災情　卓榮泰致電22縣市首長關心

賴清德承諾「中央全力協助地方」　把災情降到最低

颱風襲東北角浪高6米！新北勸離1009人　侯友宜警告：持續開單

颱風假中央當局外人？　行政院駁：已將最專業資訊提供地方政府參考

車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

放颱風假也被罵？　林俊憲談最大考驗：別凡事都對南部指指點點

凱米雨炸高雄　邱議瑩曝空拍照「馬路成河道」

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

網傳仁愛路樹木傾倒假消息　北市喊話「勿以訛傳訛」：2015年舊照

凱米逐漸遠離！　北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道

強颱凱米雨勢驚人各地傳災情　卓榮泰致電22縣市首長關心

賴清德承諾「中央全力協助地方」　把災情降到最低

颱風襲東北角浪高6米！新北勸離1009人　侯友宜警告：持續開單

颱風假中央當局外人？　行政院駁：已將最專業資訊提供地方政府參考

車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

放颱風假也被罵？　林俊憲談最大考驗：別凡事都對南部指指點點

凱米雨炸高雄　邱議瑩曝空拍照「馬路成河道」

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

遭毒駕撞亡！三重警黃瑋震今告別式　遺孀淚崩緊抱4歲兒送別

不斷更新／苗栗宣布了「明天照常上班、上課」　全台颱風假一覽

凱米「開始動了」將登陸福建　專家示警：南部大雨持續

國造「海鯤號」出塢　陸：若謀獨「早晚是解放軍網中之魚」

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

巴黎奧運射箭女子個人、排名賽　雷千瑩前36箭完成暫居24名

波音認罪協議「天價罰款至少79億」　美司法部敲定了

林東芳搬新家！老饕必點半筋半肉牛肉麵、加「辣牛油」最涮嘴

基隆港與台北港今晚解除管制　蘇澳港明晨八點解除

石門水庫大進帳！集水區累積雨量410毫米　蓄水率回升至82.5%

政治熱門新聞

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

郭正亮警告「放2天颱風假損失400億」炸鍋！

快訊／凱米威力強颱風假再一天！　「北北基桃」25日停止上班上課

快訊／國防部通令三軍「停止漢光40演習」　全面轉換救災任務

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者

傅崐萁母親劉滿蘭辭世！　享耆壽90歲

盧秀燕飛美急回台遭批「浪費公帑」　藍委提林佳龍嗆綠別噁心了

錯估「凱米」風雨連放假？　 侯友宜揭災情：市民安全優先考量

臉書提前發停班課　蔣：小編誤發

矢板明夫看川普當選「習近平也頭痛」

車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

大巨蛋演唱會卡在哪？他曝：廠商也不敢辦

提前宣布明上班上課？蔣萬安：4市密切聯繫

更多熱門

相關新聞

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

本次漢光40號演習，有幾項重要變革，包括無劇本的不劇透、去中心化指管外，立法院外交及國防委員會召委王定宇受訪時點出，這次還有非常重要的「境外物資接轉」，明顯是反封鎖科目，這攸關台灣與盟友的合作。

國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

國軍每年2營級單位赴美跟多國受訓　王定宇驚訝：含有實戰經驗國

影／國軍首次「體育賽事轉播規格」直播實彈操演

影／國軍首次「體育賽事轉播規格」直播實彈操演

影／澎湖實彈操演！完整影片＋解說看這裡　刺針、標槍飛彈全開火

影／澎湖實彈操演！完整影片＋解說看這裡　刺針、標槍飛彈全開火

快訊／國防部：花蓮、台東「萬安47號」演習取消

快訊／國防部：花蓮、台東「萬安47號」演習取消

關鍵字：

王定宇漢光演習漢光40號去中心化ROE驗證

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

獨／國內知名企業集團第4代驚傳墜樓　27歲男陳屍北市豪宅外

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面