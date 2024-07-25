國軍作戰別再層層請示！去中心、ROE驗證　他：美軍化重要變革

▲漢光40號演習22日正式登場，金門防衛指揮部今日進行「野戰防空」演練。（圖／記者林名揚翻攝）



記者陶本和／台北報導

這次漢光40號演習有幾項重要變革，除了無劇本的不劇透之外，去中心化指管、驗證ROE交戰守則的執行也是亮點。立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，這是美軍化、北約化，他問了參謀總長梅家樹，ROE下的程度，甚至可以到單兵，台灣走向小股、去指揮中心，生存力提高，這哪怕總司令被幹掉，戰力一樣可維持，這才是保護國家的變革。

本次漢光中有一個訓練重點，就是「戰場管理」，換言之，就是各級部隊，不論是排、連，負責的戰場位置在哪裡，都必須要熟悉、要自己管理好。王定宇表示，過去演習都會設定好，敵人會從哪個方向過來，但現在不會劇透，所以帶隊官要有創意，這就是ROE執行很重要的關鍵。

王定宇表示，這是美軍化、北約化，每一個作戰單位都有接戰規則，以前都要往上通報，請示到願意負責的人。他說，過去常常討論所謂的「第一擊」，但現在不討論了，敵人要侵略國家，各作戰部隊就根據接戰指令，授權每個單位做自己該做的事。

王定宇指出，當作戰通訊被摧毀，聯繫不到指揮官，而共軍又打上來的時候，這時候要不要打？他說，現在每個作戰單位都有自己的接戰指令，這就是「去中心化」，當指揮所被打掉了，各作戰單位依然可以繼續保持戰力。

王定宇說，他有問參謀總長梅家樹，ROE到底可以下到什麼程度，下到多小的單位？他說，梅家樹告訴他，多數部隊會下到「單兵」，當班長陣亡，接替的人依然可以頂替。

王定宇表示，美軍可以贏過共產國家，像是傳統蘇聯的訓練，就要請示到最上面，決策會很緩慢，不敢做決定，美軍則是告訴不論是5人部隊、5萬人部隊，目標在那裡，要運用手邊的資源以達到目標為主，這時候基層排長就可以看自己手上有多少戰車、火砲，給他的指令、完成目標為何，他就要發揮創意，把資源整合起來，這樣的軍官當有一天成為將領的時候，就可以因應各種狀況。

「這是台灣以前沒有的！」王定宇表示，這次漢光演習，對於各作戰單位的指令，就是天天更新，且下放到單兵。他說，台灣部隊走向「小股」，去指揮中心，生存能力得以提高，ROE驗證下，哪怕總司令被幹掉，戰力還是可以維持，這才是保護國家重要的變革。

▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

