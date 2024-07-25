「GG套環」整根發黑壞死！他忍1周無法自拔　小頭慘切除

▲美國一名男子陰莖環戴太久，被迫切除龜頭。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

美國一名68歲男子使用情趣用品「陰莖環」，卻因為戴太久，導致陰莖整根發黑壞死，儘管緊急救治，仍被迫切除龜頭。這起病例研究，被發表在《泌尿科病例報告》（Urology Case Reports）。

每日郵報報導，病患戴上陰莖環大約24小時後，才發現自己拔不下來，最後出動鉗子才成功。不過，他的生殖器持續不適，在忍耐泌尿問題整整一周後，終於求醫。

根據加州大學（University of California）醫學院泌尿外科說法，病患入院時，陰莖泛紫、起水泡、長黃斑，在初步治療並接上導尿管後，轉入護理設施休養。未料，他的生殖器依然發黑壞死，即使清創壞疽組織，還是救不回前端，只得切除龜頭。

不過，醫療團隊設法把病患右大腿皮膚移植到陰莖上，據他們所知，這是第一起因為陰莖環、而需要大腿皮膚移植手術的病例。

英國醫療界長期警告陰莖環的危險性，呼籲民眾不要使用。這種情趣用品在網路上只要3英鎊（約新台幣127元）就能買到，透過勒緊陰莖、限制血液流通，號稱改善勃起功能障礙，並且增進歡愉感，但也很可能卡住，若未及時救治，恐怕在短短30分鐘內，造成不可逆的傷害。