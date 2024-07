拜登發表「退選後談話」　第一夫人吉兒發聲：請支持賀錦麗

▲在拜登擔任美國總統的這3年半以來,吉兒一直是堅強的後盾。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國總統拜登於當地時間24日晚間8時在白宮橢圓辦公室發表演說,是決定退選後首度在鏡頭前向全國民發表重大演說。在坦承做出放棄代表民主黨競選連任的決定後,拜登分別與家人們擁抱。美國第一夫人吉兒也同時間在社群媒體發聲。

根據CNN,當拜登坐在白宮橢圓辦公室內發表全國演說時,他的妻子吉兒、次子杭特•拜登(Hunter Biden)、女兒艾希莉•拜登(Ashley Biden)、艾希莉的丈夫霍華德•凱林(Howard Krein)等人皆在辦公室坐在一旁聆聽。

在拜登發表演說的同時,吉兒透過社群媒體X(前稱推特)帳戶發文,向長期以來支持丈夫拜登的人致謝,「對於那些永不動搖的人、對於那些拒絕懷疑的人、對於那些始終堅信不疑的人,我的內心充滿了感激!感謝您們對於喬(拜登)的信任,現在是時候給予賀錦麗信任。」

▲拜登的家人們出席白宮演說,並與拜登擁抱。(圖/達志影像/美聯社)

報導指出,在過去的3年半中,吉兒一直以來是拜登最堅定的保護者、最親密的顧問,從白宮到競選活動都發揮她的影響力。吉兒出席拜登在白宮的演講,預計很快就會離開白宮、前往巴黎,她將率領美國代表團參加巴黎奧運。

另外,一名白宮關係人士證實,美國副總統賀錦麗在休士頓觀看了拜登在白宮橢圓辦公室發表的演說。據悉,賀錦麗將預計於當地時間25日出席在休士頓舉行的美國教師聯合會第88屆全國代表大會,並發表演說。

To those who never wavered, to those who refused to doubt, to those who always believed, my heart is full of gratitude.



Thank you for the trust you put in Joe—now it’s time to put that trust in Kamala.



Love,

Jill