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拜登全國演說　川普「搭機拍合照」再發文開轟

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普24日在北卡羅萊納州參加造勢活動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國81歲總統拜登24日發表退選後的首場全國演說，稱擔任美國總統是他的一生榮幸，呼籲國家團結。前總統川普在觀看這場談話後在社群平台Truth Social發文稱，「狡詐拜登在橢圓辦公室的演說讓人難以理解，太糟了！」

CNN等報導，川普在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）參加完造勢活動後，在他的私人飛機上觀看拜登演說，還與電視螢幕上的拜登合影。

川普發文稱拜登的演說令人難以理解，接著發出另一則全以大寫字母的貼文稱，「狡詐拜登和撒謊的賀錦麗對美國來說是個巨大尷尬，以前從來沒有過像現在這樣的時刻」。

▲▼ 美國前總統川普在飛機上觀看總統拜登的演說。（圖／翻攝自X）

▲川普在飛機上觀看總統拜登演說。（圖／翻攝自X）

拜登上周確診新冠之後短暫休養，這場24日在白宮的發言是他宣布退出競選之後的第一場演說，而他的總統任期將於2025年1月20日結束。

拜登24日在白宮橢圓辦公室發表演說表示，他之所以退出競選，是為了把火炬傳遞給新一代，在卸下職務之前會專注於現任總統的職責。他利用這次演說的機會力挺副總統賀錦麗，稱她是一位「有經驗、優秀、有能力」的人選，能夠勝任未來美國總統的職責。

拜登也說，「我尊敬這個職位，但我更熱愛我的國家。擔任你們的總統，是我一生的榮幸。但為了捍衛民主，我國的民主正在處於危機之中，這比任何頭銜都還要重要。」

►快訊／美國總統拜登發表「退選後演說」！　強調團結捍衛民主
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