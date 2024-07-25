英國警逮人「踹臉踩頭」暴力執法畫面曝光　上百人警局抗議

記者詹雅婷／綜合報導

英國曼徹斯特機場（Manchester Airport）23日發生衝突，警察接獲通報後前來處理，沒想到其中一名員警用力踹向當時已經趴在地上的男子頭部，接著大力踩踏。相關畫面曝光後引發眾怒，上百人聚集在警察局外抗議，涉案員警已被調職。

衛報、BBC等報導，事發於23日晚間8時25分左右，曼徹斯特機場第2航廈發生衝突，嫌犯被停車場售票機的監視器拍到，多名警力立刻趕往現場展開逮捕行動。目擊者稱，警方起初到場之後就對著男子說要逮人，接著把他按在牆上，結果另一人見狀襲警，爆發鬥毆。

根據大曼徹斯特警方（GMP）的說法，逮捕過程並不順利，多名配槍員警被嫌犯擊倒在地，造成3名員警送醫接受治療。整起逮捕行動總共4名男子落網，涉及鬥毆、襲擊、攻擊緊急服務人員、妨礙警方等。

▲員警先猛力踹男子臉部之後，再用力踩他的頭。（圖／翻攝自X）

然而外界相當不滿警方當時的強力執法，根據社群媒體流傳的畫面，其中一名男子當時趴在地上，雙手擺在身體兩側，警方使用電擊槍指著男子，接著用力踢他的臉，接著用腳猛力踩踏頭部。不只如此，現場另名坐在椅子上的男子也被警察，也被其他員警踹腿、持電擊槍毆打後腦勺，逼迫他趴向地面。

畫面曝光後引發眾怒，上百人聚集在大曼徹斯特羅契達（Rochdale）的警察局外抗議。警方事後表示，在逮捕過程使用這種武力是不尋常的，一名男性員警已被調離第一線執法。

▼原本坐在長椅上高舉雙手的男子，也被逼著趴向地面。（圖／翻攝自X）