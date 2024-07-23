遊菲律賓玩跳氣球！英女飛上高空重摔「脖子斷掉」　昏迷8天身亡

Horror moment Brit tourist’s wife is killed in horror accident on inflatable ride at holiday resort https://t.co/jGs6BIt8No https://t.co/jGs6BIt8No — The Sun (@TheSun_NI) July 22, 2024

記者葉睿涵／編譯

菲律賓一名英國遊客的妻子在參加「跳氣球」活動時，意外發生嚴重事故，導致脊椎嚴重受傷，陷入昏迷後不幸身亡。當地警方透露，她的死因是「極限水上運動造成的脊椎損傷」。

據《太陽報》報導，這起悲劇發生於7月11日。當時，這名40多歲的女子正在宿霧奧蘭戈島（Olango Island）一個巨型充氣碼頭上參加「跳氣球」活動。在這場活動中，主辦方會安排一名工作人員從高處跳到另一端，將參與者彈到幾英尺高的空中，讓他們來一場另類的「高空彈跳」體驗。

這名女子被拋飛數秒後，突然失控飛向空中，頭朝下地撞在氣球上，導致她脖子因受重擊摔斷。目睹這一幕的救生員迅速做出反應，將女子拖回岸邊，而主辦方也將昏迷的女子緊急送院搶救。

經過多日的治療後，受害女子最終還是在7月19日被宣告不治身亡。為了保護家屬的隱私，媒體並未透露其姓名，但當地警方透露，這名女子死於「極限水上運動造成的脊椎損傷」。

女子去世後，地方政府立即下令關閉相關景點，並將舉行會議討論這起案件包含安全措施的所有細節。相關極限運動的經理則表示，所有遊客在參加活動前都會接受安全指導，並承諾主辦方將協助這名女子的家屬支付醫療費和喪葬費用。