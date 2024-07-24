花錢坐船牢！歌詩達郵輪「千人擠甲板」畫面曝　怒喊：黑心船公司

記者賴文萱／高雄報導

原本從基隆港出發日本沖繩5天4夜的歌詩達郵輪，因為凱米颱風來襲，導致行程大亂，除了3度更改外，最後還被載到高雄港下船，得自行北上。有旅客氣炸表示，「花錢在海上坐牢」、「騙人上船的黑心船公司」，上千旅客在停靠高雄港後，氣得齊聚甲板怒吼「歌詩達欺負台灣人，要求合理退費」。

▲花錢船上坐牢！歌詩達郵輪靠港「千人擠甲板」怒吼：欺負台灣人。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友在臉書「記者爆料團網-公開版」貼文指出，原訂21日搭歌詩達郵輪到日本沖繩玩5天4夜，但受到颱風影響，最後5天行程變成4天，只有半天在沖繩，其餘時間都在船上，且明明是基隆港出發，結果讓旅客在高雄港下船，還要自行北上。網友怒指，船公司一直更改行程也不認錯、沒有任何配套方案，反而將所有責任推給颱風，因此讓所有人氣到在大廳抗議。

▲花錢船上坐牢！歌詩達郵輪靠港「千人擠甲板」怒吼：欺負台灣人。（圖／記者賴文萱翻攝）

在郵輪終於停靠高雄港後，不少旅客憤怒聚集甲板怒吼「歌詩達欺負台灣人，要求合理退費」，甚至還比出倒讚發洩氣憤情緒。有旅客質疑，船公司只補償100美金想打發人，船上還有漏水跟洗澡水黃色水質問題，知道颱風不可抗力，但卻不比照去年有退費選項，最後行程少一天，還開到高雄去，經過基隆沒什麼風雨，騙人上船的黑心船公司！拒搭！

另外，也有旅客控訴，「船上洗手間的水是黃的、冰箱不能用、房間還有蟑螂、所有行程化為烏有，真的是花錢在船上坐牢」、「超無言的返航路線，由那霸回航，選了最南的高雄港，早上到高雄，住北部的旅客下午到台北剛好是颱風最大的時候！」

旅客不滿表示，給7/21出航的客人100美元船上消費補償，卻要在這樣的天氣下海上航行，合理嗎？去年就有提供出發前接受海上航行團費半價或取消退費，為何7/21航次的旅客不能接受同等對待？

不過，有許多網友則認為，購買行程簽訂契約時就有條款，會因氣候問題更改行程，且郵輪要負責所有旅客和船員的安全，為了安全而提早返航是對的。此次爭議直至截稿為止，尚未取得歌詩達的回應。