嘉高宜8縣市「大規模崩塌紅色警戒」　13縣市996條防土石流

▲農村水保署公布最新土石流警戒範圍。（圖／農村水保署提供）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風挾帶狂風豪雨登陸。農業部農村發展及水土保持署今（25日）早上6時30分，針對嘉義縣、高雄市、新北市等8縣市發布大規模崩塌紅色警戒，另有12縣市、486條達到土石流紅色警戒，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署在上午6時30分發布凱米颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新雨量觀測資料，農業部發布土石流紅色警戒共486條，分布在12縣、41鄉、172村，黃色警戒510條，分布在13縣、44鄉、174村。若是將土石流警戒紅色與黃色警戒加總在一起，則至少有13縣、996條要嚴防土石流。

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另發布大規模崩塌紅色警戒13處，分布在8縣、10鄉、12村，大規模崩塌黃色警戒共29處，分布在8縣、15鄉、23村。

農村水保署進一步說明，在土石流紅色警戒部分，包括在台中市和平區平等里、新竹縣尖石鄉新樂村、南投縣仁愛鄉南豐村、花蓮縣秀林鄉富世村、屏東縣三地門鄉青葉村、桃園市復興區三民里、高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、雲林縣古坑鄉華山村、嘉義縣梅山鄉龍眼村等486條潛勢溪流，已達「土石流紅色警戒」。

此外，在大規模崩塌紅色警戒共13處，分布在高雄市茂林區萬山里、屏東縣來義鄉來義村、南投縣鹿谷鄉和雅村、新北市汐止區東山里、嘉義縣梅山鄉太和村、嘉義縣竹崎鄉文峰村、嘉義縣梅山鄉瑞里村、高雄市六龜區興龍里、嘉義縣竹崎鄉白杞村、桃園市復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村、宜蘭縣大同鄉太平村等。

農村水保署提醒地方政府，對於紅色警戒區域民眾，應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，農村水保署也針對台中市8縣市發布大規模崩塌黃色警戒，另針對新北市等13縣市發布土石流黃色警戒，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。