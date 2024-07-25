官員接機盧秀燕挨轟「應變中心群龍無首」　中市府怒斥假訊息

▲凱米颱風來襲，台中市官員到桃機接盧秀燕，挨批應變中心群龍無首，市府提出反駁。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕7月22日深夜啟程訪美，抵美5、6個小時後，因強颱凱米緊急返台。副市長鄭照新23日晚間8點開完颱風應變中心會議後，隔天凌晨出現在桃園機場接機盧秀燕，遭到綠營砲轟指揮官離轄、群龍無首。對此，台中市政府怒斥為不實訊息，強調當時輪值進駐應變中心指揮官為台中市政府副秘書長張大春，傳言指台中颱風應變中心當時無指揮官一事，為不實訊息。

盧秀燕任內首度以公務身分啟程訪美，卻遇到強颱凱米撲台，盧秀燕緊急折返，並在飛機上拍板定案24日全台中市放颱風假。盧秀燕在飛機上，市府也依災情狀況開設颱風應變中心。24日凌晨5點盧秀燕抵達桃機，副市長鄭照新前往桃機匯報災情，卻遭到民進黨政策會執行長王義川砲轟，台中市災害應變中心一級開設，但指揮官副市長以及副指揮官消防局長卻離轄接機，應變中心呈現群龍無首的狀況。

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市府強調，災害應變中心一級開設時，由副市長、秘書長、副秘書長分別以8小時輪值進駐方式擔任指揮官；7月24日0時至8時輪值進駐應變中心指揮官為台中市副秘書長張大春，傳言指台中颱風應變中心當時無指揮官一事，為不實訊息。