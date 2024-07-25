桃園市觀音、大溪13314戶一度停電　98.6%已復電

▲凱米帶來強風豪雨，昨日至今日共造成桃園市13314戶停電，台電工程人員全力搶修。（圖／台電桃園營業處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

凱米颱風今（25）日凌晨登陸後帶來強風豪雨，造成桃園市停電戶數一度高達13314戶，主要停電區域地區集中觀音區、大溪區，經工程人員徹夜搶修後，目前已復電13132戶，復電率逾98.6%，目前仍有182戶停電中，台電桃園營業處對於造成民眾不便，深感抱歉，將全力搶修完成復電。

▲台電桃園營業處工程人員在風雨中全力搶修。

根據中央氣象署資訊提供，凱米颱風中心已於今天凌晨4時20分從桃園新屋出海，但其暴風圈仍籠罩全台，在暴風圈尚未完全脫離前，停電災情仍將隨著風雨產生變化，台電桃園營業處感謝桃園地區民眾能體諒工程人員辛苦，接受台電依照搶修順序耐心等待，目前桃園停電區域主要集中在大溪與觀音地區，仍有182戶還未復電，工程人員仍全力搶修中。

台電桃園區營業處提醒，儘管凱米颱風已出海且今晚將脫離台灣，民眾如看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，客服專線「1911」或撥打台電桃園區處停電通報電話（03）332－3331或332－3221，千萬請勿自己前去撿拾或碰觸，以免釀成觸電意外。台電桃園區處將密切觀察後續停電災情，工程人員將全力搶修，以最快速度完成復電。