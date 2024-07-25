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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭三星清洲二路淹水及腰11人受困　警消出動橡皮艇緊急救援

▲▼消防人員成功救出因淹水及腰的三星鄉清洲二路受困11位民眾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

消防人員成功救出因淹水及腰的三星鄉清洲二路受困11位民眾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

凱米颱風帶來的暴風圈影響，宜蘭縣各地陷入大豪雨的困境。災害應變中心於24日晚8時25分接獲三星鄉清洲二路民眾報案說出現嚴重積水，水位深度達到腰部，且附近民房內有多數行動不便的弱勢群體，請求撤離。宜蘭消防局派人員機具，成功將11位有撤離需求的民眾安全撤出。

▲▼消防人員成功救出因淹水及腰的三星鄉清洲二路受困11位民眾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼消防人員成功救出因淹水及腰的三星鄉清洲二路受困11位民眾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局表示，昨晚獲報案說三星鄉清洲二路有民眾因淹水深度達到腰部而受困，立即派遣第二消防大隊及三星消防分隊前往救援，並於下午8時58分抵達現場，成功將11位有撤離需求的民眾安全撤出。而三星鄉是接續收容工作，提供撤出民眾所需的物資，確保他們的生命安全。

至於撤離作業的具體情況，消防人員於星晚下午9時44分以橡皮艇將民眾撤出，並確保所有人員均安。撤離作業共出動消防車1輛、救護車1輛、後勤車3輛、橡皮艇2艘，以及消防人員13名。

縣長林姿妙表示，目前宜蘭縣員山鄉、三星鄉、南澳鄉皆有多處淹水情形。另外，台9線蘭陽大橋水位暴漲，國道5號頭城蘇澳雙向路段已封閉，部分住戶停電、停水、停話的災情也不斷傳出。救援人員正利用風雨漸歇的時機，全力進行搶修、搶險作業。根據中央氣象署的預報，宜蘭縣的風雨仍可能增強，因此呼籲民眾非必要時切勿外出，如有任何緊急救援需求，災害應變中心將全力提供協助。

▲▼消防人員成功救出因淹水及腰的三星鄉清洲二路受困11位民眾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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