LIVE／凱米快閃「致災豪雨正開始」　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

中央氣象署今(25日)持續針對凱米颱風發布陸上警報，凱米中心在清晨已經出海、進入台灣海峽北部，不過專家示警，受到颱風環流影響，中南部山區防「致災性」超大豪雨正開始。氣象署將於8時40分說明颱風最新動態，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

凱米中心於今日0時於宜蘭縣南澳附近登陸，清晨04時20分左右於桃園市新屋區附近出海。凱米7時的中心位置在新竹西北西方約 60 公里之處，以每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺，相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒 55 公尺，相當於 16 級風，七級風平均暴風半徑250公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱米路徑預測。（圖／氣象署）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，凱米北半部回波較少且較弱，南側仍有一波波螺旋雨帶，通過時伴隨一陣陣強風及強降雨，而西南風的水氣受地形抬升，產生的固定回波，帶來大量降雨，尤其中南部山區慎防「致災性」超大豪雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天白天北部、宜蘭、花蓮雨勢將會慢慢減弱，不過中南部雨勢會持續；凱米中心預計傍晚會登陸福建，台灣本島陸上台灣警報最快在晚上解除。

