凱米「拖戲登陸」避開中央山脈破壞　專家驚呼有夠神

▲凱米颱風在經過長期打轉後還能保持完整結構，令不少專家都驚訝。圖為凱米颱風24日晚間10點的雷達回波圖。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

凱米颱風在花蓮沿海打轉8小時後，於25日零點從宜蘭南澳附近登陸台灣，這樣的情況，雖然如各界預測，但凱米仍保持相當完整的結構、威力也僅微減，讓前氣象局長鄭明典都驚呼「太特別了！」專業氣象粉專《台灣颱風論壇》也直言「追風十幾年，第一次看到這種的！」

根據氣象署最新颱風警報，凱米颱風已於25日零點從宜蘭南澳附近登陸台灣，這個登陸點，即為氣象署早先預估的登陸點，也就是說，凱米颱風在花蓮沿海盤旋近8小時後，颱風中心忽然又北昇「回到原點」，粉專「觀氣象看天氣」指出，凱米路徑先往南再往東，最後又回到往西北前進，打轉一圈的原因在於導引氣流較弱，以及地形的影響。

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雖然颱風在台灣東部沿海打轉是相當常見的情況，但專業氣象粉專「台灣颱風論壇」點出，以往這樣長時間打轉的颱風，會因為颱風中心不小心撞上陸地而破壞結構，導致威力大減，甚至因此消散，但凱米颱風在打轉時，眼牆結構竟然可以完全避開中央山脈的破壞「全身而退」，甚至還能不斷整理結構，驚呼：「根本沒看過，真的有夠神，這颱風根本是地獄逃出來的鬼東西欸！」

前氣象局長鄭明典也特地發文指出，凱米颱風的中心在打轉一周後結構仍然保持完整，「紅色螺旋雲帶尺度很小，結構意外地完整(有美感)，而且高層環流中心也靠上來，太特別了！」稱凱米是個相當特別的颱風個案，印象中他沒看過類似的。

但也因為凱米颱風結構仍然完整，各界預測均指出登陸點附近的風雨還是相當猛烈，只是因中心緊縮，北部地區的風雨反而會有明顯舒緩。另外，由於凱米一直保持著「螺旋雨帶」，且一登陸就直接轉西南風，接下來中南部勢必會出現強風豪雨，務必要保持最高警戒。

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