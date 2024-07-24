凱米強颱襲台　民眾搶看桃園觀光即時影像瀏覽數破50萬

▲桃園觀光即時影像：凱米颱風最新動態。(影片取自YouTube《遊桃園 Taoyuan Travel》)

地方中心／桃園報導

「凱米」強烈颱風侵襲台灣，桃園市政府觀光旅遊局提供的「桃園觀光即時影像」頻道，瀏覽量在近48小時內迅速突破50萬人次，預計隨著颱風接近，預估瀏覽量將會持續上升。

根據觀旅局統計，最高同時在線觀看數為桃機南跑道，人數達千人；其次為石門水庫、機場諾富特北跑道等，多數為觀看水情、洩洪等；也有許多民眾線上看航班降落，祈求回國家人平安。

觀旅局表示，為因應凱米颱風，特別提供「凱米颱風最新動態」YT OBS頻道服務，可同時在一畫面中，觀看多達16處即時影像畫面，滿足民眾需求，線上觀看數也相當踴躍。

除了國人瀏覽即時影像，境外瀏覽量也有攀升，排序：日本、美國、香港、馬來西亞、南韓、巴西等國家民眾。

近期48小時瀏覽名次如下：

1、石門水庫

2、桃園機場南跑道

3、大溪老街

4、桃機諾富特

5、永安漁港

6、小烏來

觀旅局長周柏吟表示，即時影像頻道自推出以來，深受民眾喜愛，已累積近千萬觀看人次。此次凱米颱風期間，頻道將持續提供最新影像，供民眾掌握颱風動態，並做好防颱準備。