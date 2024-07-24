強颱凱米登陸線上看！在家觀浪最安全　海委會海域安全網助防颱

政治中心／台北報導

強颱凱米已逼近台灣，預計在宜花地區登陸，海洋委員會指出，蘇澳位處颱風危險半圓，首當其衝，海巡署第一岸巡隊岳明巡邏站同仁，今（24日）上午前往無尾港海灘巡邏，並協助國海院檢視岳明波流監測站及海岸監視鏡頭，擦拭及確保運作正常，以提供海岸即時影像，掌握颱風登陸情況，「在家看海最安全」。

海委會指出，凱米颱風原本預估從宜蘭蘇澳附近登陸，海巡蘇澳岳明巡邏站同仁上午趁著風雨暫歇時，特地前往位於蘇澳港北邊的無尾港海岸巡邏，並檢視國海院設置的雷達及影像監測站，協助擦拭4K高解析度攝影機，以確保監測功能正常運作，期望能撐過強颱登陸時的狂風暴雨。

而這段執勤過程，從無尾港的紀錄畫面中（網址 https://pse.is/69dvbd 時間為上午11:02及11:23左右），可看到海巡人員全副武裝，抵達岸邊後先瞭望並拍攝岸際，隨後來到鏡頭前，擦拭這支架高的海岸監視攝影機，工作過程也都被監視攝影機記錄下來。

▲蘇澳岳明站海巡人員在颱風來前擦拭4K高解析度攝影機，以確保海岸即時影像監看運作正常。（圖／海委會提供）

海委會指出，目前已布建「全國海域安全網」，並在全國海岸線27處設有固定監測站，共建置32個包含24小時紀錄海岸即時影像的監測站，以遠端掌握颱風登陸情況。此外，海委會也正積極發展整合雷達、光學影像與AI技術，強化沿岸離岸流風險監測，提升避險應變能力，維護國人岸際安全。

海委會表示，無論從手機或電腦，都可以經由海委會設置的「海域遊憩一站式」網站，或下載國海院免費「GoOcaen APP」，獲取全國即時海況影像，目前共計統合135個海岸影像畫面，也可以在YouTube設置的直播頻道，一次看到33處國海院的測站影像，無論颱風從哪個海岸登陸，都能隨時掌握登陸時的劇烈海況。

海委會也再次提醒國人，颱風期間，無論如何都不要用生命換取體驗海洋的多變，在家用手機看海最安全！

▼凱米颱風登陸即時影像在這裡。（圖／海委會提供）