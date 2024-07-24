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凱米恐怖風雨強襲！高雄明續放颱風假　陳其邁警告：不要出門

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

凱米颱風強襲，風雨越晚越大，高雄市長陳其邁今（24）日傍晚召開災害應變中心第二次工作會議，根據中央氣象署提供的氣象預報資料，風雨已達停班課標準。他特別提醒，入夜以後到明天25日整天下雨量非常的大，非不必要，民眾不要外出，務必做好相關防護。

▲▼凱米恐怖風雨強襲！高雄明續放颱風假　陳其邁警告：不要出門。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲凱米恐怖風雨強襲！陳其邁宣布高雄明續放颱風假。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁受訪表示，明天高雄市陣風會達到10級，平均風速也會有7級以上相關的風速，再加上山區降雨量的預估會超過1,000毫米以上，有特別注意到，根據中央氣象署的預報資料，山區已經連續好幾次的預報，都有可能達到1300-1800的雨量，沒有做相關的修正跟調整，這也意味在入夜以後到明天25號整天下雨量非常的大，所以高雄市政府決定在明天停止上班上課。

▲▼凱米颱風降雨趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱米颱風降雨趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應這次凱米颱風，這次市府採取的預防性撤離措施標準也比過去還要高，過去發布土石流黃色警戒是先採取勸導方式，但這次在黃色警戒時，就採取強制撤離，截止下午3點半，已完成相關保全對象2727人撤離措施。

陳其邁特別提醒，這次颱風風大雨大，尤其高雄市中心特別靠近海邊，尤其沿海地區，風速會比氣象署預測得風速還要強，呼籲民眾不要外出，減少在戶外不必要的逗留，萬一要出門也要做好相關防護措施。

另外，雨量從今晚開始將進入超大豪雨等級，針對低窪地區、地下室等，區公所也都有準備沙包，請市民注意安全，隨時注意颱風動態。

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