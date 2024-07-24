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社會 社會焦點 保障人權

凱米颱風一度造成屏東逾2萬戶停電　台電全力搶修復電9成2

▲台電屏東區處人員頂著風雨搶修停電 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處人員頂著風雨搶修停電 。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

凱米颱風帶來強勁的風雨，使屏東各地陸續傳出零星停電災情，一度停電達2萬餘戶，經台電屏東區處人員出動139位工作人員搶修，目前剩下1千6百餘戶，已復電九成二，目前並冒著風雨持續搶修中。

▲台電屏東區處人員頂著風雨搶修停電 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處人員頂著風雨搶修停電 。（圖／台電屏東區處提供）

台電表示，截至下午6點屏東曾停電20929戶，大都已搶修復電，目前尚有1684戶停電，主要停電區域在枋寮、佳冬、高樹及里港等地區。

▲台電屏東區處人員頂著風雨搶修停電 。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處人員頂著風雨搶修停電 。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區處饒祐禎處長表示，屏東目前仍然是風強雨驟，但只要民眾通報停電，台電將立即派員前往搶修。

台電表示，已投入搶修人員139名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具全力搶修及戒備，並加派一組人力進駐小琉球全力戒備嚴正以待。

台電強調表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

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