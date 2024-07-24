凱米颱風來襲！福建沿海「風暴潮」預警　區段出現潮位增水1公尺高

▲大陸國家海洋預報台對浙江及福建沿海發出「風暴潮」預警。（圖／翻攝中國氣象）

記者魏有德／綜合報導

凱米颱風中心正持續朝台灣撲進，受外圍環流影響，大陸國家海洋預報台今（24）日發佈風暴潮黃色警報，在24小時內，包括浙江沿海、福建沿海都將出現50公分至160公分不等的潮位增水，要求沿海相關政府及單位準備因應防範風暴潮的各項準備。

▲央視氣象主播播報凱米颱風相關資訊。（圖／翻攝央視）

《中國天氣網》消息指，受今年第3號颱風「格美（凱米）」（強颱風級）影響，預計7月24日上午至25日上午，杭州灣至浙江溫州沿海將出現50到120釐米（公分，下同）的風暴增水，福建寧德至莆田沿海將出現80到160釐米的風暴增水，福建泉州至漳州沿海將出現50到100釐米的風暴增水。

此外，上海市、浙江省嘉興市、紹興市、寧波市、舟山市、溫州市、福建省寧德市、福州市、莆田市、泉州市和廈門市的風暴潮預警級別為黃色，浙江省台州市和福建省漳州市的風暴潮預警級別為藍色。

▲凱米颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

另據48小時測報顯示，7月25日中午至26日上午，杭州灣至浙江溫州沿海將出現50到160釐米的風暴增水，福建寧德至莆田沿海將出現100到200釐米的風暴增水，福建泉州至漳州沿海將出現50到130釐米的風暴增水。

福州市的風暴潮預警級別為紅色，浙江省溫州市和福建省寧德市的風暴潮預警級別為橙色，浙江省寧波市、舟山市、台州市、福建省莆田市、泉州市和廈門市的風暴潮預警級別為黃色，上海市、浙江省嘉興市、紹興市和福建省漳州市的風暴潮預警級別為藍色。

公開資訊顯示，「風暴潮」又稱風暴增水、風暴海嘯、氣象海嘯，是由於劇烈的大氣擾動，如強風和氣壓驟變（泛指颱風和溫帶氣旋等災害性天氣），導致海水異常升降，使受其影響的海區的潮位大大地超過平常潮位的現象，影響的範圍一般為數十至上千公尺，持續的時間達數小時至上百小時不等。