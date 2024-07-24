超想放2天颱風假！PTT炸鍋23年前「被迫放一周」：淹爆了

▲許多人期望明天再放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

金門縣已宣布明天停班停課，北北基桃要等8點才會宣布，就有網友發問「歷史上有連放兩天颱風假過嗎？」文章引發炸鍋討論，網友直言去年杜蘇芮來襲，部分地區就罕見連放2天；還有人印象深刻回應，23年前「納莉是放一個禮拜，因為也停電」、「納莉，那時捷運變下水道」。

一名網友在PTT以「歷史上有連放兩天颱風假過嗎」為標題發文，他認真表示，比起放颱風假，反而他更愛上班，「放兩天我怎麼受得了？」

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底下網友回應，「去年南部就有」、「莫拉克啊」、「不就去年的事情而已」、「莫拉克南部連放三天，不過是剛好五六日」、「去年台南高雄 一天是誤判，一天是風雨真的大」、「去年高雄不就放兩天」。

不少人對納莉颱風印象深刻，「納莉真的淹爆了，沒放兩天不行的吧」、「納莉放很久，因為停電跟捷運淹大水」、「納莉是放一個禮拜，因為也停電」、「納莉很經典，捷運淹水」、「納莉，那時捷運變下水道」。

事實上，去年杜蘇芮來襲，部分中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假，而YouTube頻道「Something Common」曾指出，2009年莫拉克颱風重創南台灣，共有3天颱風假，是台灣史上最長的颱風假。

「Something Common」提到，莫拉克強度標測為中颱，但侵襲本島長達64小時，中南部因雨量爆表，引發水患、土石流造成滅村，當年颱風假從8月7日放到8月9日橫跨父親節，又稱為「八八風災」，造成681人死亡、18人失蹤。

當年莫拉克引發恐怖山崩，有網友心痛回應，「莫拉克，我朋友還是裡面去清理的兵...弄到後面好幾個精神崩潰的，真的很慘」、「莫拉克，我小阿姨一家五口都被活埋了」、「莫拉克的小林村，到現在還忘不掉當初看到新聞的衝擊」。

▲莫拉克放3天颱風假。（示意圖／ETtoday資料照）



2001年納莉颱風部分，被各界稱為怪颱肆虐，滯留本島49小時又20分鐘，氣象署共發出64次颱風警報、石門水庫也持續洩洪15天，甚至導致台北市基隆河水患，造成忠孝東路地段、內湖區、南港區等地段嚴重水患，台北捷運、台鐵重要交通樞紐也遭癱瘓，北市為此連放2天假，部分地區則因淹水、停電而停課一周。