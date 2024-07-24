落實社會福利成果總體檢　衛福部考核嘉義縣社福績效

▲▼ 衛福部專家學者考核嘉義縣社福績效 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情解封後，衛生福利部今年重啟各縣市政府社會福利執行績效實地考核，23日由保護服務司長張秀鴛率領30名專家學者蒞臨人力發展所實地考核社會福利各指標，嘉義縣由副縣長劉培東代表，帶領社會局長張翠瑤等相關團隊參與，場面熱絡，期待透過交流精進各社會福利推動。

因應本次考核，社會局於人發所各會議室，用心分區分項備妥書面資料供委員查核並說明，此次考核面向計分公益彩券盈餘分配運用及管理、社會救助業務、兒童及少年福利服務、婦女福利及家庭支持服務、老人福利服務、身心障礙福利服務、社區發展工作、志願服務制度、社會工作專業制度及保護服務業務等10大項。

衛福部表示，考核目的在協助、引導各縣市政府擬訂社會福利施政發展方向及重點，提昇社會福利補助經費、公益彩券盈餘之使用效能，增進辦理社會福利績效，各面向及指標都期促成縣市政府推動社會福利能讓民眾對服務取得可及而便利，故每隔二年的考核，可說是縣市政府推動社會福利成果的總體檢。

劉培東感謝衛生福利部在前瞻計畫、友善托育、社會安全網、公益彩券盈餘、長期照顧及身心障礙等經費的挹注，更感謝委員們特地至本縣指導及鼓勵同仁。

劉副縣長說，社會福利的推動，需要投入人力、物力、財力，嘉義縣雖財源短絀，但翁章梁縣長努力帶領團隊往農工科技大縣發展，雖人口結構上面臨人口老化、少子化及家庭型態趨於多元的現況，因此在縣政發展前提下，更需提供全齡需求照顧，藉由結合民間資源、團體、志工等公私協力，提供更多元的社會福利服務。

▲ 嘉義縣社會局長張翠瑤 。（圖／嘉義縣政府提供）

曾擔任社會局長11年的翁章梁，對於社會福利的推動極為重視，社會局在農工科技大縣願景下，以「公私協力 社福全齡再給力」，妥善運用公益彩券盈餘分配數於各項福利，以充分運用社會各界的公益愛心，依0-2歲幼兒數及轄內工業區開發，全力佈建10鄉鎮12處友善公共托育，全縣6區社會福利中心佈建完成，首座綜合社會福利館啟用服務。

另搭配海區婦幼福利園區，提供山海多元福利服務；積極推動長輩精準運動及CYC1717銀髮舞團，力拼老人能於社區就近被服務，老人食堂、長青活力站、社區關懷據點及巷弄長照C等服務，村里涵蓋率已達72.2%；結合公所厚植社區量能，112年榮獲衛生福利部金卓越選拔二優二甲佳績。

此外，社會救助積極結合民間資源，擴大低收、中低收入戶微型保險加保對象；提昇「兒童及少年未來教育與發展帳戶」開戶率、並擴展物資銀行服務量能；維護身心障礙者權益，逐年增加各項社區服務據點及輔具服務資源。

在保護服務與社工面項，辦理兒少保護家庭充權服務、老人保護性關懷服務計畫，結合社政、衛政、警政等，強化社會安全網各項計畫。

嘉義縣社福績效實地考核為各局處推動社會福利合作及整合成果的展現，由衛福部司長率領專家學者，與縣府團隊藉由考核一同探討，致力於打造更健全的社會福利網絡，劉培東感謝投入的委員及縣府各局處同仁，相信藉由委員所提供專業建議，能啟發及精進各項福利推動，落實對民眾的照顧和守護。