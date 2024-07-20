王長庚公益信託捐助資訊照護系統　嘉義縣落實智慧科技照護

▲▼ 嘉義縣獲王長庚公益信託捐助資訊照護系統 落實智慧科技照護政策 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣打造全台首部「智慧綠能」醫療專車於111年啟用，行動醫療正式升級3.0版，深入各鄉鎮市，透過專業、智慧、科技、多元的照護服務，結合AI科技推動心房顫動篩檢、智慧眼底鏡檢查及骨鬆肌少症篩檢，積極發展智慧健康照護。

行動醫療獲王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會捐贈，由長庚大學資訊工程系林仲志教授帶領團隊，協助建置「智慧科技 健康嘉義」落實健康照護，今20日由縣長翁章梁、衛生局長趙紋華頒發感謝狀，對縣民的照護更上一層樓。

翁章梁表示，骨鬆肌少症聯合照護網是從前端骨質疏鬆預防篩檢，將高風險骨鬆肌少症患者，透過後端整合長庚、慈濟、朴子3大醫院骨科的科技資通訊平台，建立即時轉介聯合照護，打造篩檢醫療保健一條龍的服務模式。

智慧眼底照護包括遠距雲端零距離、AI及專科醫師遠距雙向判讀、異常個案導入、追蹤等，從篩檢、轉介確定診斷到追蹤，提高篩檢精準度、醫療服務的可近性，節省患者長途跋涉求診成本，一舉數得。

翁縣長感謝王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會及長庚大學資訊工程系林仲志教授協助嘉義縣建立完善的資訊化照護系統，透過異常個案管理、追蹤、轉介及醫療資源介入，讓縣民得到全方位照護。

趙紋華說，科技運用已成為現代趨勢，建置「智慧科技 健康嘉義」全人照護系統，讓衛生局個案管理能更快速方便掌握情形，也透過系統標示快速辨別異常個案，以利於即時追蹤管理，為守護鄉親與時俱進，鼓勵民眾善加運用3+1及社區複合式篩檢，相關資訊請上衛生局網站或臉書粉絲團查詢。