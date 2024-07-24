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凱米轉強颱！雲林路樹壓車　張麗善：明天不排除停班課

▲凱米颱風雲林災害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱米颱風雲林傳災情，路樹倒塌壓中行經車輛，幸無人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米強颱逼近，雲林災害應變中心11時提高為一級開設，沿海地區出現9級強風，崙背鄉縣道154線發生路樹傾倒，重壓一輛行經自小客車，所幸僅車輛引擎蓋受損，無人傷亡，該道路與雲13、雲10路口封路，警方處理中。

縣長張麗善今（24）日上午召開凱米颱風災害應變中心第一次整備會議，並與全縣20鄉鎮市同步視訊聽取各公所整備狀況，崙背公所報告災情，縣道154線綠色隧道有路樹傾倒壓到一輛行經轎車，幸無人員受傷，154線道路封路擴大。

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▲凱米颱風雲林災害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

古坑鄉長林慧如指出，氣象署已針對古坑鄉發布超大豪雨特報，鄉公所已針對土石流保全戶做預防性撤離，將安置在中華科技大學翠華會館。

張麗善聽取各公所報告後裁示，因逢大潮可能造成海水倒灌及積淹水災情，請沿海鄉鎮及水利處早因應水閘門、抽水站等水利設施務必保持功能正常，監控水位加強戒備。山區部分，根據氣象署預估古坑山區總雨量會達900至1300毫米，最近地震頻繁恐引發土石流的風險劇增。

▲凱米颱風雲林災害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善表示，明日不排除停班課，但颱風放假要有所本，只要確定就會立即公告。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府社會處、民政處及古坑鄉公所將協助在今日15時前完成樟湖、草嶺、華山及桂林山區共17戶土石流保全戶完成預防性撤離，必要時進行強制撤離。

縣府行政處指出，據中央氣象署發布的風力預測，明（7/25）日雲林縣最大陣風達10級，亦達停班停課標準。張麗善獲報後表示，明日不排除停班課，但颱風放假要有所本，縣府團隊隨時都有關切注意氣象署預報，隨時保持警戒，並滾動式檢討，只要確定達到放假標準就會即時公告，讓鄉親安心。

▲凱米颱風雲林災害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林崙背鄉154線道路擴大封路。（圖／記者蔡佩旻攝）

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