凱米逼台！張嘉郡、丁學忠會勘治水工程　雲林防淹水再升級

▲立法委員張嘉郡會勘，爭取3.4億元治水經費，治理台西、口湖、大埤3處易淹水區抽水站與排水整治工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風進逼台灣，有鑒於雲林台西、口湖、大埤等地區地勢低窪，長年飽受淹水之苦，立法委員張嘉郡、丁學忠今（23）日進行會勘，爭取3.4億元治水經費，治理台西、口湖、大埤3處易淹水區抽水站與排水整治工程，以及因應舊頂埤頭大排引西圳橋改建工程，盼解決地方長年淹水夢魘。

立法委員張嘉郡、丁學忠今日會同水利署副署長林元鵬、河海組組長林家弘、第五河川分署分署長吳明華及縣府水利處、交通工務局、鄉鎮公所等人員現勘各治理計畫地點，要求中央、地方同心協力，讓4項治理工程案如期完工，讓鄉親早日脫離遇雨即淹困境。

颱風逼近，今日沿海港口已有不少漁船靠港綁緊。縣府水利處長許宏博指出，目前388部各類型移動抽水機，已有184部布設完成，縣內抽水站、滯洪池已預抽保留滯洪空間。此外台西海口、水林土間厝抽水站、斗六水資中心各放置2000個沙包供地方調度，還加強水情監控和預警能力。

水利署第五河川分署長吳明華指出，24日大約中午12點40分迎來大潮，標高1.5米的口湖箔子寮漁港，屆時預測潮位為2.04米，超過碼頭50多公分，有溢堤可能，呼籲地方做好加強防堵。



立委丁學忠表示，台西鄉海口大排抽水站機組及防閘門已運作20餘年，設備老化腐蝕嚴重，已無法負荷極端氣候帶來強降雨或豪大雨，導致五港地區飽受淹水之苦，縣府規劃更新抽水站設備，提高一倍抽水量，同時重建防潮閘門經費約1.36億元，並要求水利署儘速核定撥補，保障五港居民免受淹水之苦。

口湖鄉椬北地區主要排水椬梧中排，因地層下陷及溫室效應海水水位上升等因素，每逢豪大雨就會發生溢堤，居民家園農田被洪水侵襲，苦不堪言；地方希望提高堤頂高程，建結構護岸、防洪牆及拓寬既有排水斷面，保障安全，縣府協同地方人士會勘後，提出總工程費3860萬元「椬梧中排治理改善工程」，改善淹水問題。

立委張嘉郡指出，舊庄大排是興安等多個部落主要排水，也是保護居民家園安全重要排水，透過這次總經費5950萬元「舊庄大排治理工程」將沿岸左、右兩岸護岸與防汛道路完成，整個舊庄大排行水斷面與排水功能都能大幅提升，提供居民更好的安全保障。

張嘉郡提到，另位於145甲線上跨越舊頂埤頭大排的引西圳橋，由於舊頂埤頭大排治理計畫，將造成橋梁橋長及梁底高不足，影響通水斷面，可能危及周邊排水防洪，縣府提出總經費1.06億元配合舊頂埤頭大排整治計畫進行改建，確保防洪與道路安全。

張嘉郡與丁學忠特別強調，雲林縣地層下陷嚴重，加上氣候暖化海平面上升，排水防洪基礎建設非常重要，而縣內有許多不符合現在排水防洪需求水利設施，他們會繼續努力爭取。