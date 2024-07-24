▲凱米強勢來襲。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

強颱凱米來勢洶洶，其暴風圈已進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，今晚到明天清晨將是影響台灣最劇烈時候，有網友驚訝指出，更可怕的是，颱風走後的西南氣流影響，從風速圖層上看到，凱米的尾巴拉超長，驚呼大家是不是高興得太早，網友看完後直呼「真的不是開玩笑」。

有網友在PTT發文「凱米的颱風尾也太長了吧？」早上起床看了一下氣象新聞，這次颱風的雨勢預計明天最為劇烈，「超大豪雨等級」，但更讓他恐慌的是，颱風過後的西南氣流影響，他附上氣象圖，「這個颱風尾也太長了吧！？我們是不是有點高興太早？」

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貼文曝光，不少人都搖頭喊不妙，「掃到颱風尾，一定會淹大水」、「那確實是凱米的尾巴，等凱米離開台灣，那一塊會帶上來中南部會慘」、「真的要注意安全，天佑台灣」、「莫拉克的既視感，還在山區的快逃阿」。

前氣象局長鄭明典就示警，台灣西南側延伸通過巴士海峽，有一條對流極為旺盛的雨帶，這是颱風外圍環流和西南季風或西南氣流的輻合帶。而當年莫拉克颱風，就是類似這樣的雨帶持續影響南部山區。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也指出，凱米颱風強度快速增強，已成為強烈颱風，颱風核心即將接觸台灣陸地；颱風環流跟西南氣流會同步影響，中、南部地區入夜開始一直到周五，必須特別小心持續性的劇烈雨勢。

▼凱米颱風路徑及未來天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

