高雄恐怖雨量下到發白！明是否續放颱風假　市府：確認後發布

▲高雄風雨漸強，陳其邁示警慎防致災性豪雨。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風來襲，強度持續增強，今（24）日上午11時升格為強烈颱風，高雄市長陳其邁也以當時「八八風災」的累積雨量2500毫米，與這次預報的雨量1800毫米對比示警，提醒民眾慎防致災性豪雨。至於高雄明天是否會續放颱風假？高市府表示，將於確認後發布。

陳其邁昨日主持凱米颱風高雄市災害應變中心時指出，提醒各位注意一件事情，高雄當時在八八風災，最大累計雨量是2500毫米，這次預報最高的山區雨量是1800毫米，所以雨量是致災性的雨量，這樣對比大家會比較有概念，呼籲民眾務必特別小心。

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▲凱米颱風未來降雨趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據氣象署上午10時風雨觀測資料顯示，未來24小時雨量的部分，桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區等地區，到明天下午2時為止的24小時累積雨量均達到停班課標準。但是否停班停課仍由各縣市政府自行決定。

▲高雄風雨漸強，陳其邁示警慎防致災性豪雨。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於凱米已增強為強颱，中央氣象署預估深夜颱風中心從宜蘭或花蓮登陸，今晚到明天清晨將是影響台灣最劇烈時候，西半部降雨將更加明顯。至於高雄明天會不會續放颱風假？對此，高雄市政府表示，將於確認後發布。

隨著凱米逼近，高市府應變中心已通報桃源區公所依規定啟動預防性撤離機制，今日8:30完成撤離375人保全戶，並且已登載高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0，應變中心隨時與中央保持聯繫警戒觀察最新雨勢狀況。