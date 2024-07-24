凱米颱風登入台南尚未傳災情　黃偉哲視察碼頭、抽水站

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應凱米颱風影響，台南市政府災害應變中心於23日晚間8時30分一級開設，並宣布24日台南市停班停課，市長黃偉哲於24日上午9時到災防中心視察召開防災整備會議，責請工務局及水利局隨時注意災情進度，確保道路暢通及市民安全。

賴清德總統也在會議中，利用視訊了解各地方政府災情。會議結束後，黃偉哲隨即前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。

市長黃偉哲表示，中央氣象署於昨日晚間將台南納入一級警戒區，且相關數據顯示，沿海地區瞬間陣風已達十級，符合停班停課標準，因此在晚間8時55分經綜合評估研判後宣布停班課，以最大程度保障市民的安全，也讓嘉義台南高雄共同生活圈內的市民，不需要冒險上班。

另外，有關豪大雨預報，雖無法準確預測豪大雨來臨的時機，但各單位都嚴陣以待，為隨時出勤救災做足準備。黃偉哲要求工務及水利單位持續注意各區情況，尤其針對枝葉或垃圾堵住排水管的情形，持續密切關注。

災害防救辦公室表示，根據氣象署預報，颱風登入後會減速，然大台南地區今晚至明晚的雨勢依舊劇烈。潮汐預報顯示，中午前後及明日清晨潮位較高，平原地區及山區河川周圍也需注意河川暴漲。土石流部分，預計下午將會發布南化部分區域的黃色警戒，夜間或凌晨將對東山及楠西發布警戒，已將預防性撤離警戒戶通知各區里長，若雨勢變大或有土石流風險，將立即請民眾避難疏散。

市長黃偉哲上午於防颱應變中心聽取工作報告後，隨即在水利局長邱忠川陪同下，前往安平漁人碼頭視察大潮水位，由於台南市適逢大潮，目前已有滿溢情況，他也再度前往安平抽水站，了解抽水機運作情形。

黃偉哲表示，台南市天文大潮從21日至24日，又遇凱米颱風侵襲台灣，台南市政府嚴陣以待，昨日已提前於低窪地區加強佈設抽水機。面對凱米颱風可能帶來的豪大風雨，各單位務必嚴陣以待，至目前為止台南市尚未出現大規模積淹水，各單位仍須持續注意低窪區域，嚴防道路積水及海水倒灌。也請市民不要冒險出門，安全第一。