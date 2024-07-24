　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

凱米颱風登入台南尚未傳災情　黃偉哲視察碼頭、抽水站

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應凱米颱風影響，台南市政府災害應變中心於23日晚間8時30分一級開設，並宣布24日台南市停班停課，市長黃偉哲於24日上午9時到災防中心視察召開防災整備會議，責請工務局及水利局隨時注意災情進度，確保道路暢通及市民安全。

賴清德總統也在會議中，利用視訊了解各地方政府災情。會議結束後，黃偉哲隨即前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，中央氣象署於昨日晚間將台南納入一級警戒區，且相關數據顯示，沿海地區瞬間陣風已達十級，符合停班停課標準，因此在晚間8時55分經綜合評估研判後宣布停班課，以最大程度保障市民的安全，也讓嘉義台南高雄共同生活圈內的市民，不需要冒險上班。

另外，有關豪大雨預報，雖無法準確預測豪大雨來臨的時機，但各單位都嚴陣以待，為隨時出勤救災做足準備。黃偉哲要求工務及水利單位持續注意各區情況，尤其針對枝葉或垃圾堵住排水管的情形，持續密切關注。

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

災害防救辦公室表示，根據氣象署預報，颱風登入後會減速，然大台南地區今晚至明晚的雨勢依舊劇烈。潮汐預報顯示，中午前後及明日清晨潮位較高，平原地區及山區河川周圍也需注意河川暴漲。土石流部分，預計下午將會發布南化部分區域的黃色警戒，夜間或凌晨將對東山及楠西發布警戒，已將預防性撤離警戒戶通知各區里長，若雨勢變大或有土石流風險，將立即請民眾避難疏散。

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲上午於防颱應變中心聽取工作報告後，隨即在水利局長邱忠川陪同下，前往安平漁人碼頭視察大潮水位，由於台南市適逢大潮，目前已有滿溢情況，他也再度前往安平抽水站，了解抽水機運作情形。

▲台南市長黃偉哲召防災整備會議，並前往安平漁人碼頭、安平抽水站視察大潮水位及抽水機運作情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市天文大潮從21日至24日，又遇凱米颱風侵襲台灣，台南市政府嚴陣以待，昨日已提前於低窪地區加強佈設抽水機。面對凱米颱風可能帶來的豪大風雨，各單位務必嚴陣以待，至目前為止台南市尚未出現大規模積淹水，各單位仍須持續注意低窪區域，嚴防道路積水及海水倒灌。也請市民不要冒險出門，安全第一。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄漢神、新光左營店緊急宣布　只營業到16:30
台中百貨公司湧人潮！　新光三越車陣塞爆
小S女兒Lily遭陸網出征！　廣告大動作下架
快訊／凱米吹倒高雄路樹！　女騎士遭重壓無生命跡象
「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？　36歲當經理現況曝
凱米風速圖「驚人1景象」　他喊別高興太早！
台茂「超巨人龍車陣」曝！　在地人：對面好市多不遑多讓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

凱米颱風來襲又逢大潮　台南安平運河水位滿溢造成店家淹水

凱米颱風登入台南尚未傳災情　黃偉哲視察碼頭、抽水站

度假心情到花蓮慈院！醫、法雙修李毅一待25年成病安推手獲獎

全台最優！桃園擴大婦幼族群照顧　孕前至生養6大補助一次看

快訊／凱米來襲！清境農場明持續休園　台灣好行多條路線停駛

凱米來襲　東港安泰醫院開「颱風特別門診」

快訊／大逆轉！彰化深夜打雷下雨　宣布今天停班停課

快訊／確定了！台中市政府宣布明天停班課

蘇花和仁至崇德路段今21時預警性封閉　7 ／24不排除全線封閉

凱米颱風來了！盧秀燕衝回台灣明早8點主持防災會議

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

凱米颱風來襲又逢大潮　台南安平運河水位滿溢造成店家淹水

凱米颱風登入台南尚未傳災情　黃偉哲視察碼頭、抽水站

度假心情到花蓮慈院！醫、法雙修李毅一待25年成病安推手獲獎

全台最優！桃園擴大婦幼族群照顧　孕前至生養6大補助一次看

快訊／凱米來襲！清境農場明持續休園　台灣好行多條路線停駛

凱米來襲　東港安泰醫院開「颱風特別門診」

快訊／大逆轉！彰化深夜打雷下雨　宣布今天停班停課

快訊／確定了！台中市政府宣布明天停班課

蘇花和仁至崇德路段今21時預警性封閉　7 ／24不排除全線封閉

凱米颱風來了！盧秀燕衝回台灣明早8點主持防災會議

台南爸開車載女兒！失控衝出國道飛落5m邊坡　父女雙雙送醫

快訊／凱米釀嘉義布袋、梅山3071戶停電　台電搶修估午後恢復

八點檔遇颱風假怎辦？　民視「連放2天」許仁杰賣場拍戲順便補貨

拖吊車閃黃燈沒減速！女騎士遭撞殘「24hrs躺床」　駕駛下場曝光

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

曾唱紅1.4億神曲　女歌手離婚老公落跑「放她獨扛千萬債務」慘況曝光

陸生赴台攻讀碩博士174人創新低　國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

台鋼網羅郭阜林「火力更堅強」　領隊說明選穿59號原因

地方熱門新聞

即／確定了！台中市宣布明天停班課

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

彰縣明上班上課　網罵翻：高雄都放了

嘉義市上班上課　市民灌爆黃敏惠臉書

盧秀燕衝回台灣明早8點主持防災會議

高雄明停班停課！陳其邁示警還有大潮

48公頃鳳林遊憩區首開放　入秋大露營有早鳥優惠

「凱米」來襲　桃3醫院宣布就醫公告

蘇花和仁至崇德封閉　明可能全線封

台南5校校舍工程榮獲國家卓越建設獎

台南市24日停止上班上課民眾做好防颱準備嚴陣以待

南投45幸運兒中籤正取獲青年住宅承購權

埔鹽順澤宮爆紅「冠軍神帽」變溜滑梯

台中男想不開　「警界肌肉猛男」及時救命

更多熱門

相關新聞

凱米轉強颱　張麗善：明天不排除停班課

凱米轉強颱　張麗善：明天不排除停班課

凱米強颱逼近，雲林災害應變中心11時提高為一級開設，沿海地區出現9級強風，崙背鄉縣道154線發生路樹傾倒，重壓到一輛行經自小客車，所幸僅車輛引擎蓋受損，無人傷亡，該道路與雲13、雲10路口封路，警方處理中。

凱米風速圖「颱風尾拉超長」驚：別高興太早

凱米風速圖「颱風尾拉超長」驚：別高興太早

凱米逼近！高雄各大醫院門診調整情況一次看

凱米逼近！高雄各大醫院門診調整情況一次看

快訊／歌詩達莎倫娜號明天航程取消

快訊／歌詩達莎倫娜號明天航程取消

高雄明續放颱風假？市府：確認後發布

高雄明續放颱風假？市府：確認後發布

關鍵字：

凱米颱風台南災情黃偉哲碼頭抽水站

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面