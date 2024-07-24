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度假心情到花蓮慈院！醫、法雙修李毅一待25年成病安推手獲獎

▲衛生福利部部長邱泰源表示，專業獎章是要表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有卓越貢獻之人士。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲衛生福利部部長邱泰源表示，專業獎章是要表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有卓越貢獻之人士。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部7月22日下午舉辦十一周年部慶，並頒發113年衛生福利專業獎章暨表揚模範公務人員，邀請前副總統陳建仁及衛政貴賓見證。衛生福利專業獎章是要表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有卓越貢獻之人士，本年度衛生福利專業獎章共表揚22位最具貢獻者。其中包含2位二等獎章得主，還有花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書李毅醫師等20人，獲頒三等衛生福利專業獎章。

繼去年花蓮慈院副院長陳星助獲得三等衛生福利專業獎章之後，今年同樣獲得三等衛生福利專業獎章的李毅醫秘，身為在手術時守護病人生命的麻醉醫師，除了麻醉專業之外，也用心培育花東偏鄉麻醉醫師，更在過程中看見除了醫療專業之外，還可以提升病人安全的重點，就是「醫病溝通」及「醫療爭議預防」。所以，李毅醫秘在忙碌的臨床工作中，硬是擠出時間，自費自假到台灣大學進修法律專業，李毅醫秘說，知法才能更守法，也能減少醫療爭議發生的可能性，更重要的是，在良好的醫病溝通下大大提升病人安全。

▲衛生福利部部長邱泰源表示，專業獎章是要表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有卓越貢獻之人士。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲擁有醫學及法律雙專長的李毅（右），致力於推動病人安全品質及預防醫療爭議事件，獲頒專業獎章三等獎章表揚。

兼具醫、法專業的李毅醫秘從醫院的品質管理著手，承擔醫療爭議關懷與處理小組召集人，首先完善花蓮慈院院內的醫療事件通報機制，讓跨專業團隊有良好的溝通管道，並建立「潛在醫療爭議電子通報系統」及「醫療互助金補償系統」，即時處理院內醫療爭議，關懷同仁、病人及家屬。更在慈濟大學醫學系開設「醫療與法律」必修課程，並擔任人文醫學科主任，致力提升醫學生人文素養。

從預防、關懷到爭議處理，李毅不光是帶領團隊努力讓醫療爭議事件逐年下降，還把寶貴的經驗與成果推廣到整個花東地區，長期擔任花蓮縣衛生局醫療爭議調解委員，近年更獲聘為衛福部醫療爭議處理品質提升計畫、醫療爭議保護與支持機制、生產事故通報及品質輔導等專家小組委員，以及台灣高等檢察署花蓮分署犯罪被害人保護複審委員會及臺灣花蓮地檢署和高檢署民事調解委員。

▲衛生福利部部長邱泰源表示，專業獎章是要表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有卓越貢獻之人士。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2021年衛生福利部第一屆「醫療事故服務績優表揚計畫」，李毅醫秘榮獲個人優等獎，花蓮慈濟醫院則是唯一獲頒「特優」之醫學中心，同年也獲得花蓮縣第十四屆醫療奉獻獎之殊榮。

在地廣人稀的東部地區，很需要跨領域的團隊作業。2024年「醫療事故預防及爭議處理法」正式上路，李毅醫秘表示，花蓮慈院身為東部唯一的醫學中心，有醫學中心的責任，因此成立了「東區基層醫療機構關懷群組」系統，由花蓮慈院的醫療事故關懷小組為核心，包含了醫療、護理、社工、品管、行政、法務等跨領域團隊，輔導協助東區醫療院所。當群組內成員有醫療爭議風險事件時，即可透過網路通報，系統就會即時傳送訊息到花蓮慈院主責窗口手機，馬上啟動醫療事故關懷流程，進行關懷、及時處理擔任後援，達到醫病兩安。

▲衛生福利部部長邱泰源表示，專業獎章是要表彰社會各界對衛生醫療或社會福利領域具有卓越貢獻之人士。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「一開始是保持著休假的心情來到花蓮慈濟醫院，沒想到就這樣被花蓮的土給黏住。」李毅醫秘在1999年從北部來到花蓮慈院服務，原本想著可能不會待太久，連妻子都沒有跟著過來，沒想到後來越做越歡喜，再次找到了自己當初選擇從事醫療的初衷，讓這個假期一過就是25年，也帶著妻子認識好山好水的花蓮。

25年來，李毅醫秘也因醫學及法學兼併的專業，受邀至花東及全台各醫院、各大醫學會、中國大陸等分享醫病關懷與爭議處理制度及經驗。在前幾年全球陷入新冠肺炎疫情時，李毅醫秘在花蓮慈院院長林欣榮的委任下，召集院內醫師、護理、感控、檢驗、資訊、工務、行政等團隊，無懼炎夏與風雨深入社區、部落，親身前往防疫前線，陸續設置5個大型篩檢站，歷時70天，共服務16,804位偏遠地區鄉親，有效控制部落群聚風險。同時率隊至幼兒園、中小學、特殊教育等十餘所學校，為學生及鄉親進行疫苗施打，至今已進行348場次，服務76,367人次，成為守護花蓮民眾健康的力量。

邱泰源部長感謝所有得獎人投入衛生醫療及社會福利相關領域積極奉獻，並期許同仁能作為標竿，致力推動各項衛生福利政策，並與民間攜手合作，共創健康與福祉的社會，並鼓勵各界持續運用專業，為臺灣的衛生福利政策而努力，祝福大家都能健康平安，一起讓台灣更健康、更溫暖，營造安心健康的生活環境，打造健康台灣。
 

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